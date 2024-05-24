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Вслед за Лигой Европой. Гасперини признан тренером месяца в Серии А
Лучший отрезок в карьере специалиста
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Пресс-служба Серии А объявила наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини лучшим тренером чемпионата по итогам мая.
Под руководством 66-летнего специалиста коллектив из Бергамо в этом месяце одержал три победы — над "Салернитаной" (2:1), "Ромой" (2:1) и "Лечче" (2:0).
На данный момент "Аталанта" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 66 очков после 36 туров.
Напомним, что на этой неделе подопечные Гасперини завоевали титул Лиги Европы, обыграв в финале леверкузенский "Байер" со счётом 3:0.
Il Philadelphia Coach Of The Month di maggio è Gian Piero Gasperini! ???????? @Atalanta_BC— Lega Serie A (@SerieA) May 23, 2024
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