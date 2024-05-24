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Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера

Италия

Руководство настроено на изменения

Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Милана" официально сообщила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера.

Пиоли возглавлял клуб с октября 2019 года, и успел за этот период привести "россонери" к победе в Серии А в сезоне-2021/22.

Прощальный матч 58-летнего специалиста состоится завтра - "Милан" дома сыграет против "Салернитаны".

Ранее сообщалось, что следующим тренером "Милана" с высокой долей вероятности может стать экс-наставник "Шахтёра" - Пауло Фонсека.

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Стефано Пиоли Милан тренер
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
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