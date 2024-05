Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера

Пресс-служба "Милана" официально сообщила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера.

Пиоли возглавлял клуб с октября 2019 года, и успел за этот период привести "россонери" к победе в Серии А в сезоне-2021/22.

Прощальный матч 58-летнего специалиста состоится завтра - "Милан" дома сыграет против "Салернитаны".

Ранее сообщалось , что следующим тренером "Милана" с высокой долей вероятности может стать экс-наставник "Шахтёра" - Пауло Фонсека.

We just want to say Grazie, Stefano ❤???? pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9