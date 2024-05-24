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Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера
Руководство настроено на изменения
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Милана" официально сообщила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера.
Пиоли возглавлял клуб с октября 2019 года, и успел за этот период привести "россонери" к победе в Серии А в сезоне-2021/22.
Прощальный матч 58-летнего специалиста состоится завтра - "Милан" дома сыграет против "Салернитаны".
Ранее
We just want to say Grazie, Stefano ❤???? pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9— AC Milan (@acmilan) May 24, 2024
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