Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А назвала имя лучшего тренера сезона 2023/2024
Симоне Индзаги - тренер сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги признан лучшим тренером в нынешнем сезоне Серии А.
В нынешнем сезоне "Интер" стал чемпионом Серии А. Его команда набрала 93 очка за 37 туров, но впереди еще одна игра.
Для Симоне Индзаги это первая награда лучшего тренера года в Серии А.
???? Il Philadelphia ???????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? va a...— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024
.
.
.
SIMONE INZAGHI ???????? pic.twitter.com/PEvZYV7ff0
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Serie A
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно имя нового главного тренера Барселоны
- Ингулец – Карпаты 2:1. Панасенко приносит чемпионство
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в ЛЧ - есть лишь одно условие
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн