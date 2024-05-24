Серия А назвала имя лучшего тренера сезона 2023/2024

Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги признан лучшим тренером в нынешнем сезоне Серии А.

В нынешнем сезоне "Интер" стал чемпионом Серии А. Его команда набрала 93 очка за 37 туров, но впереди еще одна игра.

Для Симоне Индзаги это первая награда лучшего тренера года в Серии А.