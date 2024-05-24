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Серия А назвала имя лучшего тренера сезона 2023/2024

Италия

Симоне Индзаги - тренер сезона

Серия А назвала имя лучшего тренера сезона 2023/2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги признан лучшим тренером в нынешнем сезоне Серии А.

В нынешнем сезоне "Интер" стал чемпионом Серии А. Его команда набрала 93 очка за 37 туров, но впереди еще одна игра.

Для Симоне Индзаги это первая награда лучшего тренера года в Серии А.

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Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Екатерина Власова
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