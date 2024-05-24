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Аллегри подает в суд на Ювентус из-за несправедливого увольнения

Италия
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Аллегри подает в суд на Ювентус из-за несправедливого увольнения

Фото: twitter.com/juventusfc

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Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подает в суд на туринский клуб, утверждая, что его увольнение было несправедливым.

Аллегри стремится получить 9 миллионов евро заработной платы по контракту, который должен был действовать до июня 2025 года. Существует мнение, что "Ювентус" хотел избавиться от Массимилиано, чтобы избежать выплаты.

Напомним, что 56-летний тренер был уволен через два дня после победы "Ювентуса" в Кубке Италии. Официальной причиной увольнения стало то, что его поведение во время и после матча было несовместимо с ценностями клуба.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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