Аллегри подает в суд на Ювентус из-за несправедливого увольнения

Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подает в суд на туринский клуб, утверждая, что его увольнение было несправедливым.

Аллегри стремится получить 9 миллионов евро заработной платы по контракту, который должен был действовать до июня 2025 года. Существует мнение, что "Ювентус" хотел избавиться от Массимилиано, чтобы избежать выплаты.

Напомним, что 56-летний тренер был уволен через два дня после победы "Ювентуса" в Кубке Италии. Официальной причиной увольнения стало то, что его поведение во время и после матча было несовместимо с ценностями клуба.