Известно имя лучшего игрока этого сезона в Серии А

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2023/24.

Форвард был ключевым игроком в составе "нерадзурри". Он сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

У Мартинеса контракт с "Интером" рассчитан до июня 2026 года. Но руководство клуба намерено продлить сотрудничество.