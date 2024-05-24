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Известно имя лучшего игрока этого сезона в Серии А
Лаутаро Мартинес - лучший игрок сезона 2023/2024 Серии А
Фото: twitter.com/Inter
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2023/24.
Форвард был ключевым игроком в составе "нерадзурри". Он сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
???? Il MIGLIOR CALCIATORE della #SerieATIM ???? 23/24 è: ???????????????????????????? ????????????????????????????????! ????@EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/MKguNIAUBS— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024
У Мартинеса контракт с "Интером" рассчитан до июня 2026 года. Но руководство клуба намерено продлить сотрудничество.
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