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Известно имя лучшего игрока этого сезона в Серии А

Италия
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Лаутаро Мартинес - лучший игрок сезона 2023/2024 Серии А

Известно имя лучшего игрока этого сезона в Серии А

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2023/24.

Форвард был ключевым игроком в составе "нерадзурри". Он сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

У Мартинеса контракт с "Интером" рассчитан до июня 2026 года. Но руководство клуба намерено продлить сотрудничество.

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Екатерина Власова
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