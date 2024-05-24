Агент Мартинеса успокоил фанатов Интера относительно будущего игрока в клубе

Ранее СМИ сообщали, что "Интер" хочет продлить договор с нападающим Лаутаро Мартинесом.

А сегодня, 24 мая, агент Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано заверил фанатов "нерадзурри", что их капитан любит свой клуб и не разговаривал ни с какими другими командами о сотрудничестве.

Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.