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Палермо, принадлежащий Сити Груп, вылетает, Венеция в финале плей-офф за выход в Серию А

Италия

Две победы венецианцев в двух полуфинальных матчах

Палермо, принадлежащий Сити Груп, вылетает, Венеция в финале плей-офф за выход в Серию А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу определился первый финалист плей-офф за выход в итальянскую Серию А. Им стала "Венеция", победившая "Палермо" и во втором матче. На Сицилии венецианцы одержали победу со счетом 1:0, а дома закрепили успех с 2:1. Тессманн открыл счет на четвертой минуте, Кандела забил второй на 43-ей, а автогол Свободы на 86-ой ничего не изменил.

Следует отметить, что "Палермо" принадлежит "Сити Груп", владеющей, в том числе, "Манчестер Сити", и ставил целью на сезон выход в Серию А. Однако ему придется провести в Серии Б как минимум еще один.

В финале плей-офф "Венеция" встретится с "Катандзаро" или "Кремонезе", играющими ответный матч полуфинала в субботу после 2:2 в первом. Первый матч финала состоится на поле соперника 30-го мая, второй - на ее поле второго июня. Победитель финала получит третью путевку в Серию А и присоединится к "Парме" и "Комо".

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