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Малиновский забил. Дженоа - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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Украинец один из лучших игроков матча

Малиновский забил. Дженоа - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках заключительного тура Серии А, был сыгран поединок "Дженоа" - "Болонья". Матч закончился со счетом 2:0. Украинский полузащитник, Руслан Малиновский восстановился после травмы и вышел в стартовом составе. Руслан уже на 13-й минуте великолепным "бильярдным" ударом с линии штрафной площадки открыл счет в матче.

Таким образом "Болонья" опустилась на 4 место. "Дженоа" занял 11 строчку в турнирной таблице Чемпионата Италии.

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Болонья".
Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис".
"Дженоа" - "Болонья" 2:0
Голы (гол): Малиновский (13'), Витинья (59')

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Болонья Серия А Руслан Малиновский
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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