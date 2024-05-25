Малиновский забил. Дженоа - Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках заключительного тура Серии А, был сыгран поединок "Дженоа" - "Болонья". Матч закончился со счетом 2:0. Украинский полузащитник, Руслан Малиновский восстановился после травмы и вышел в стартовом составе. Руслан уже на 13-й минуте великолепным "бильярдным" ударом с линии штрафной площадки открыл счет в матче.

Таким образом "Болонья" опустилась на 4 место. "Дженоа" занял 11 строчку в турнирной таблице Чемпионата Италии.

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Болонья".

Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис".

"Дженоа" - "Болонья" 2:0

Голы (гол): Малиновский (13'), Витинья (59')

