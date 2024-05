Алекс Сандро покидает Ювентус свободным агентом

У защитника "Ювентуса", Алекса Сандро 30 июня 2024 года завершается контракт. Он уведомил руководство клуба что не намерен продлевать контракт, - сообщает инсадер Fabrizio Romano.

Сандро уже обратился де одного клуба из бразилии который имеет шансы подписать опытного защитника бесплатно.

⚪️⚫️???????? Alex Sandro leaves Juventus as free agent, time to say goodbye today on final home game.



Sandro has already been approached by club from Brazil, open to several chances on free move. pic.twitter.com/QsICudDCZ0