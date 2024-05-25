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Ювентус собирается подписать лучшего голкипера сезона чемпионата Италии
Надеются вложится в 20 миллионов евро
Фото: twitter.com/ACMonza
"Ювентус" собирается подписать вратаря Мишеля Ди Грегорио, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По имеющейся информации, "Ювентус" заинтересован во вратаре "Монцы" Мишеле Ди Грегорио. "Старая сеньора" видит в 26-летнем итальянце голкипера на дальнейшую перспективу. Отмечается, что туринцы не собираются тратить за вратаря больше 20 миллионов евро.
Напомним, за этот сезон Мишель Ди Грегорио сыграл в 33 матчах, во всех турнирах, в которых выстоял "на ноль" в 14 играх. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
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