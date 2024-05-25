Ювентус собирается подписать лучшего голкипера сезона чемпионата Италии

"Ювентус" собирается подписать вратаря Мишеля Ди Грегорио, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По имеющейся информации, "Ювентус" заинтересован во вратаре "Монцы" Мишеле Ди Грегорио. "Старая сеньора" видит в 26-летнем итальянце голкипера на дальнейшую перспективу. Отмечается, что туринцы не собираются тратить за вратаря больше 20 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Мишель Ди Грегорио сыграл в 33 матчах, во всех турнирах, в которых выстоял "на ноль" в 14 играх. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.