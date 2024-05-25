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40-летний голкипер покинет Милан. Он размышляет над завершением карьеры
В этом сезоне рассчитывал только на роль резервного
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Милана" Антонио Миранте покинет клуб в конце текущего сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщает Николо Скира.
Миранте размышляет над свершением футбольной карьеры. Об этом решении он может объявить позже.
Вратарь находится в команде с октября 2021 года. В общей сложности он провел за "Милан" три матча, два из которых в этом сезоне. На его счету два пропущенных, однако красная карточка и один поединок на ноль.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 100 тысяч евро.
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