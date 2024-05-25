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40-летний голкипер покинет Милан. Он размышляет над завершением карьеры

Италия

В этом сезоне рассчитывал только на роль резервного

40-летний голкипер покинет Милан. Он размышляет над завершением карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Милана" Антонио Миранте покинет клуб в конце текущего сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщает Николо Скира.

Миранте размышляет над свершением футбольной карьеры. Об этом решении он может объявить позже.

Вратарь находится в команде с октября 2021 года. В общей сложности он провел за "Милан" три матча, два из которых в этом сезоне. На его счету два пропущенных, однако красная карточка и один поединок на ноль.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 100 тысяч евро.

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Антонио Миранте Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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