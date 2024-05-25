Серия А. Ювентус завершает бурный сезон победой

Серия А. 38-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца" 2:0

Голы: Кьеза 26, Алекс Сандро 28

"Ювентус": Перин (Пинсольо 46), Данило, Ругани, Алекс Сандро (Джало 74), Веа, Алькарас, Фаджоли (Николусси Кавилья 79), Илинг-Джуниор, Йилдиз (Миретти 88), Кьеза, Милик (Влахович 73)

"Монца": Соррентино, Д'Амброзио, Мари, Иццо, Перейра (Кирьякопулос 74), Пессина, Гальярдини (Бондо 46), Биринделли (Дзербин 65), Кольпани (Джурич 46), В. Карбони (Феррарис 81), Мота

Предупреждения: Йилдиз 63 - В. Карбони 38, Дзербин 67

Удаление: Дзербин 90 (вторая желтая)

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

"Ювентусу" удалось завершить бурный сезон победой. Далеко не тривиальной и не само собой разумеющейся. На Кубок Италии он настроился на полную и выиграл трофей, но в лиге в шести предыдущих матчах сыграл вничью, в 16-ти предыдущих победил лишь дважды. А скандальное увольнение Массимилиано Аллегри еще больше раскачивало. Потому сегодняшняя победа особо приятна для клуба.

Соперник явно помог. "Монца" приехала с тремя ничьими и пятью поражениями в восьми последних матчах лиги, без каких-либо шансов сдвинуться с 12-го места. Возможно, прощаясь с главным тренером Раффаэле Палладино, который может уйти. Хотя недавние 0:0 с "Болоньей" и 2:2 с "Лацио" намекали на сопротивление, но на самом деле оно было вялым. Еще и без автора ее трех последних голов Джурича.

Сегодня она владела мячом 58 процента времени. Но она в целом владеет по сезону значительно больше, чем "Ювентус". По ударам по воротам не проиграла, но остроты не хватало. Вообще не хватало искры. "Юве" же впервые представил выигранный Кубок Италии и выглядел более мотивированным. Временный тренер Паоло Монтеро еще и пошел на атакующий состав - Йилдиз, Кьеза и Милик вместе.

Начали как раз гости. Биринделли чуть не достал навес почти в упор, Кольпани пробил штрафной удар, и Перину пришлось отбивать. Хотя вскоре Фаджоли в первом "старте" после семимесячной дисквалификации из-за незаконных ставок попал в перекладину с линии штрафной площадки. А Иццо выбивал с линии ворот удар Милика. Йилдиз не попал из вратарской.

В итоге Кьеза подхватил отскок от Д"Амброзио, прорвался слева и пробил вратаря с довольно острого угла. А вскоре угловой Фаджоли нашел голову Алекса Сандро, уходящего из команды. Так бразилец отметил не только уход, но и выход на первое место наравне с Павелом Недведом по матчам за команду в истории среди легионеров - 327.

Многолетний третий вратарь "Ювентуса" Карло Пинсольо вышел во втором тайме, взял удар Бондо, отбил удар Биринделли в упор. Это разбудило хозяев, и Кьеза закрутил в каркас ворот с линии штрафной, также пробивал в упор во вратаря гостей Соррентино. Как и Йилдиз. Далее Пинсольо отбил удар головой Джурича, наконец-то вышедшего, Дзербин получил вторую желтую карточку, и на этом все закончилось.

"Ювентус" окончательно опережает "Болонью", завершит сезон как минимум на четвертом месте. Если "Аталанта" не выиграет два оставшихся матча - "бьянконери" останутся третьими. Не сказать, что это особенно важно, но завершить на мажорной ноте и прочно осесть в зоне Лиги Чемпионов довольно приятно для туринского гранда в таком бурном сезоне.