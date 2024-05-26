Газообразная игра швейцарского ножа. Как Болонья удивила Серию А

"Болонья" до сих пор четвёртая по выигранным чемпионским титулам в Италии - семь. Однако таких не было с 1964-го года. Как и участия в Кубке Чемпионов. Даже более четырёх матчей подряд в лиге она не выигрывала с 1967-го. В Топ-8 Серии А и в Еврокубках не была с 2001-го. Теперь же выиграла шесть матчей лиги подряд и сыграет в Лиге Чемпионов. Благодаря чему и кому?

За счёт грандов

Прежде всего, прорыв таких команд всегда означает провал грандов. С сезона 2016/17 в Лигу Чемпионов выходили с как минимум 69-ю очками в лиге. Были и четвёртые места с 78-ю. "Болонья" набрала 68. Забила 54 мяча - антирекорд для участников ЛЧ от Италии последних девяти лет. Ещё и не победила команды из второй десятки лиги в 11-ти из 20-ти матчей.

Исторический развал чемпиона "Наполи", развал и вице-чемпиона "Лацио", проблемы в "Ювентусе" и "Роме" (все эти четверо сменяли тренеров по ходу сезона), игра в трёх турнирах "Аталанты" и "Фиорентины" освободили путь "россоблу". Как и пятое место для Италии в Лиге Чемпионов благодаря новому регламенту.

Тем не менее, умалять их достижение ни в коем случае не следует. Поскольку прорваться такой команде гораздо сложнее. Бюджет "Болоньи" на зарплаты уступает даже "Сассуоло", который вылетел. И, тем не менее, она играла с позиции силы, всегда старалась доминировать даже против грандов.

Она - единственная из Топ-10, кто побеждал другие команды оттуда не меньше, чем команды второй десятки. 9:9. То есть в прямых матчах против грандов доказала, что сильнее их. Проиграла из команд Топ-10 однажды "Интеру", однажды "Милану" и однажды "Фиорентине" - всё. Еще и стала единственной за три года, кто выбил "Интер" из Кубка или Суперкубка Италии. Победой в гостях.

Ближе к работе

В 2010-11 годах клуб пережил пять президентов, в 2014-ом вылетел в Серию Б и на грани банкротства был выкуплен группой североамериканских инвесторов, но уже через год её глава Джо Такопина был вынужден уйти. Выкупил его долю другой инвестор из группы - Джои Сапуто, из семьи "молочных королей" Канады с состоянием в пять миллиардов долларов США.

Правда, сам Сапуто признавался, что покупать не собирался и просто подставил плечо Такопине. Прямо заявил, что его главный проект - клуб "Монреаль Импакт", которым руководит с 1993-го года и который как раз присоединился к МЛС в 2012-ом. А от "Болоньи" он надеется извлечь пользу в плане сотрудничества, воспользоваться знаниями и опытом европейского футбола.

Да, это звучало так, будто "Болонья" является фарм-клубом "Импакт", его опытной лабораторией. Болельщики уж точно чувствовали себя именно так. Чуть ли не униженными. Часто протестуя против Сапуто, требуя от него либо заняться клубом, либо продать его.

Он вкладывал минимум, постоянно говоря о жёстком балансе бюджета и о нежелании терять деньги. Клуб лишь выращивал игроков и быстро продавал их. Даже не ожидая, пока вырастут до высокого уровня. И команда шла в середняках, иногда опускаясь в зону вылета, но в итоге оставаясь в лиге.

Впрочем, в 2023-ем году отношение Сапуто кардинально изменилось. Он ушёл с оперативных постов в "Монреале" и переехал в Болонью. Развивать карьеру своего старшего сына, который хочет быть спортивным директором, и младшего, играющего в юношеской команде "россоблу". И, разумеется, начал заниматься клубом.

Теперь игроки и функционеры "Болоньи" прямо заявляют, насколько его присутствие изменило всё к лучшему. И они не просто подлизываются. Ясно ведь, что присутствие хозяина всегда влияет, подгоняет, вносит порядок. А уже болельщики "Монреаля" протестуют против него, чувствуя себя покинутыми.

Работа в Болонье кипит. Модернизирован тренировочный центр, начаты общественные программы с болельщиками. Даже пробит ремонт очень старого стадиона "Ренато Даль'Ара". И текущая выполняется гораздо лучше.

"Для меня человеческий материал - главное в компании. Все важны, до простых работников на складе и в прачечной. Потому Дни Рождения работников для меня так важны. Для того, чтобы получить уважение, ты вначале должен дать уважение".

Новая "Аталанта"

Ещё одно очень важное изменение - приход в мае 2022-го года нового Технического директора. Джованни Сартори восемь лет строил "Аталанту" вместе с семьёй Перкасси и Джан Пьеро Гасперини, за что получил место в Зале Славы Федерации как директор. Затем поссорился с Гаспом, и Сапуто сразу же подхватил его. Заявляя, что хочет построить "Аталанту" у себя.

Сартори нашел игроков из Чемпионатов Австрии, Швейцарии, скромных команд из Нидерландов и Бельгии - Поша, Калафиори, Беукему, Лукуми, Ндоя, Эль Аззузи, Одгара. Также - кризисных талантов, с которыми грандам надоело няньчиться - Зиркзее, Салемакерса, Фаббиана. То есть сделал точно то, что делал в Бергамо. Привёл столпа центра поля той "Аталанты" Ремо Фройлера.

В сущности, из 23-ёх игроков, отыгравших более двухсот минут в сезоне 2023/24 в лиге, лишь пятеро пришли в команду перед Сартори. То есть легендарный директор собрал совершенно новую команду, которая очень быстро сыгралась.

Адаптация была настолько удобной, что пришедший в январе форвард Одгар стал первым, кто забил в двух первых матчах за клуб после Роберто Баджо в 1997-ом году. Пришёл зимой и еще один форвард - аргентинец Кастро за 12 миллионов евро. И Сартори вдвойне угадал, поскольку лидер атаки Джошуа Зиркзее весной травмировался, и эти двое помогли.

Пришёл в 2022-ом году и новый тренер. Тьяго Мотта заменил в сентябре заболевшего Синишу Михайловича, вывел команду на девятое место. А ныне, во втором полном сезоне во взрослой тренерской карьере (первый был со "Специей") прорвался в Лигу Чемпионов.

Мотту начали считать фриком, когда ещё во время работы с академией "Пари Сен-Жермен" заявил, что видит футбол и тактику иначе. Что его идеальная тактическая схема - 2-7-2, и читать её нужно не от ворот до ворот, а от фланга на фланг. Что вратарь находится даже не в двойке защитников, а в семёрке и должен разыгрывать мяч далеко от ворот.

Тогда над ним много смеялись. Сам Сапуто называет его странным. В первой взрослой команде - "Дженоа" - он продержался девять матчей и выглядел совершенно беспомощным, в "Специи" не было ничего особенного. Но на этот раз он развернулся. Построив команду не фриковскую, но все же необычную, особенную. Кстати, похожую на раннюю "Аталанту".

Она пробивает по воротам не так часто (восьмое место в лиге), забивает не так много (седьмое). Восьмая по xG. Но третья по пропущенным, с сильной обороной. Потому логично, что лучшие результаты добывает против грандов, а не аутсайдеров.

Хотя ведь она постоянно доминирует. Отличаясь от ранней "Аталанты" владением мячом (второе место в лиге). Игроки часто меняются местами. Центрфорвард и центральный защитник на фланге, опорники и вингеры в центре атаки. А дипломная работа Мотты на тренерских курсах называлась "Ценность Мяча", и его игроки постоянно сужают к мячу, перекрывают пути вокруг него.

Не случайно игру "россоблу" называют "газообразной".

Фабио Капелло говорит, что у Мотты "даже слишком много идей". А вингер команды Дам Ндой просто говорит, что "каждый игрок должен делать все".

Тьяго играл у Луи ван Гаала, Франка Райкарда, Жозе Моуриньо, Рафы Бенитеса, Гасперини, Клаудио Раньери, Унаи Эмери, Карло Анчелотти. И у всех что-то перенял. Его "Болонью" не случайно назвали в СМИ "швейцарским ножом". И потому что там играют четыре выходца из швейцарской лиги, и потому что умеет играть множеством разных путей, ходов, вскрыть любую оборону.

Она играет в очень высоком темпе, высоко прессингует, физически мощна и вынослива. Первая в лиге по отборам мяча. И Жозе Моуриньо, например, заявлял, что у его "Ромы" нет шансов против соперника с такой скоростью и выносливостью.

Журналисты же вспомнили о словах Хосепа Гвардиолы о том, что игра против "Аталанты" - как визит к стоматологу, и спросили Мотту, такая же ли его "Болонья". Он чётко не ответил, но на самом деле такая.

"Тьяго работает над игровыми концепциями, а не над схематическими ситуациями без Плана Б. Это не схематизированный футбол, а концептуальный. В котором у каждого игрока, владеющего мячом, есть 3-4 разные возможности для паса", - говорит Чезаре Пранделли. "На его команду, на её построение нужно смотреть сверху, а соперники этого не делают".

При этом и его связь с игроками замечательная. "Все игроки знают, что всегда могут рассчитывать на меня как на отца, старшего брата и друга", - говорит Тьяго. "Я всегда отношусь к игрокам так, как желал бы, чтобы относились к моим детям, если бы они играли в какой-то команде". А это важнее любых тактик.

Отличаются и отдельные, особенные игроки. Зиркзее - совершенно необычный форвард, проводит большую часть времени в глубине поля, помогая там отбирать мячи и разыгрывать. Ни один форвард в лигах Топ-5 даже близко не действует так, как он, не работает в глубине, как он.

Риккардо Калафиори играет центрального защитника, но часто вспоминает прошлое левого, прорывается по левому флангу до самого конца, ассистирует "кроссами". И даже заходит в штрафную и забивает. Это "Аталанта", это "Интер" Симоне Индзаги, это Тео Эрнандес из "Милана".

Очень важен тактически и капитан Льюис Фергюсон. Он из тех, кто действует без мяча лучше, чем с мячом. Его движение невозможно прочитать. Он бешено работает в отборе, а главное - неожиданно появляется и на флангах, и в штрафной соперника и пасует или замыкает. Мотта признал, что у него нет другого такого игрока, что его невозможно заменить.

"Болонью" от "Аталанты" отличает один громадный аспект. Её Гасперини уже ушел. Мотта уже почти в "Ювентусе". Будет ли у него там свобода строить свою игру, сумеет ли заставить игроков бегать? Будет ли спортивный директор с блестящими трансферами? И кто придёт в "Болонью", при том, что Сапуто по-прежнему говорит об экономии бюджета? Как пройдёт дебют в Лиге Чемпионов?

Возможно, мы видели "чудо одного сезона". Как команды, так и тренера. Возможно, "Болонья" начнёт династию без Мотты или Мотта - без "Болоньи". В любом случае, их сезон 2023/24 должен остаться в памяти как одна из лучших сказок о Золушке в истории Серии А.

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