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Пиоли: Я изучаю английский язык и хочу попробовать новый опыт за рубежом

Италия

Может быть даже и в АПЛ

Пиоли: Я изучаю английский язык и хочу попробовать новый опыт за рубежом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский тренер Стефано Пиоли, который до недавнего времени возглавлял "Милан", рассказал о своих планах.

“Я изучаю английский язык и очень хочу попробовать новый опыт за границей. Премьер-лига может быть действительно хорошей и привлекательной возможностью, конечно”, – сказал наставник.

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В своей тренерской карьере Пиоли работал только в Италии. Впервые он возглавил клуб в 2000 году – это была “Болонья U19”. В общей сложности на его счету 15 команд. Больше времени он провел в “Милане”: с октября 2019 года по настоящее время

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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