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Фонсека согласовал условия контракта с Миланом. Подписание состоится в ближайшие дни

Италия

Бывший наставник "Шахтера" нашел новое место работы

Фонсека согласовал условия контракта с Миланом. Подписание состоится в ближайшие дни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский тренер Пауло Фонсека стал еще на один шаг ближе к соглашению с "Миланом". Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны согласовали персональные условия контракта тренера. Фонсека поставит свой автограф под двухлетним соглашением с возможностью продления еще на один год. Португалец будет зарабатывать в “Милане” 3,5 млн евро в сезон.

Оформление документов и подписание ожидается в ближайшие дни.

Фонсека покинул "Лилль" по завершении своего контракта. Он провел во Франции два года. До этого также два сезона возглавлял "Рому", а прежде – с 2016 по 2019 год – "Шахтер".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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