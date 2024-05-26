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Эмполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Коваленко с Эмполи постарается избежать вылета – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэле Де Росси и Давиде Никола возглавили свои нынешние команды с разницей в один день – 15-16 января. И, если смотреть на таблицу лиги исключительно с их назначения, свои задания выполнили ещё за тур до финиша. "Рома" третья с обеспеченным местом в Лиге Чемпионов, "Эмполи" - 12-ый с обеспеченным местом в Серии А. Однако полная реальность для обеих гораздо тяжелее.
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Чемпионат Италии, 38-й тур
26 мая 2024. Эмполи, "Карло Кастеллани"
"Эмполи" 21:45 "Рома"
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
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