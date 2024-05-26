  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эмполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Коваленко с Эмполи постарается избежать вылета – смотреть онлайн трансляцию матча

Эмполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Даниэле Де Росси и Давиде Никола возглавили свои нынешние команды с разницей в один день – 15-16 января. И, если смотреть на таблицу лиги исключительно с их назначения, свои задания выполнили ещё за тур до финиша. "Рома" третья с обеспеченным местом в Лиге Чемпионов, "Эмполи" - 12-ый с обеспеченным местом в Серии А. Однако полная реальность для обеих гораздо тяжелее.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 38-й тур

26 мая 2024. Эмполи, "Карло Кастеллани"

"Эмполи" 21:45 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Емполі - Рома
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль нашел потенциальное усиление в Аталанте
yellow-arrow
Для усиления конкуренции Комо собирается подписать Эмиля Аудеро
yellow-arrow
Фонсека согласовал условия контракта с Миланом. Подписание состоится в ближайшие дни
Серия А телетрансляции Наши за границей Виктор Коваленко Рома Где смотреть футбол Эмполи смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости