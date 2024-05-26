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Для усиления конкуренции Комо собирается подписать Эмиля Аудеро

Италия

Очередная аренда?

Для усиления конкуренции Комо собирается подписать Эмиля Аудеро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Сампдории" Эмиль Аудеро может перейти в "Комо". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, вратарь "Сампдории" Эмиль Аудеро, выступавший в этом году на правах аренды за "Интер", летом 2024 года может стать игроком "Комо". "Комо" рассчитывает сохранить основного голкипера команды Адриана Шемпера и пригласить 27-летнего Аудеро для усиления конкуренции на позиции.

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Напомним, за этот сезон Аудеро сыграл 5 матчей, только в 2 матчах ему удалось отыграть "на ноль".

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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