Конте уже заключил соглашение с Наполи и выбрал помощников

Итальянский специалист Антонио Конте станет тренером "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.

54-летний наставник уже договорился о контракте с неаполитанцами. Соглашение будет действовать до 2027, а зарплата будет составлять 6,5 миллионов евро за сезон. Еще два миллиона Конте может заработать, если "Наполи" квалифицируется в Лигу чемпионов.

Скира отмечает, что Конте очень мотивирован и хочет вернуться на тренерский мостик. Он уже выбрал себе тренерский штаб – вскоре его члены также договорятся с "Наполи".

Конте находится без клуба с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".

Для специалиста "Наполи" станет седьмым клубом в Италии. Ранее он также работал главным тренером в "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", "Интере". Кроме того, Конте возглавлял "Челси", вышеупомянутый "Тоттенхэм" и сборную Италии.

Напомним, что "Наполи" не квалифицировалось на следующий сезон ни в один из еврокубков. В этом сезоне команда занимает 10-е место в Серии А после 37 проведенных туров.