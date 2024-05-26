Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте уже заключил соглашение с Наполи и выбрал помощников
Вскоре он возглавит команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский специалист Антонио Конте станет тренером "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.
54-летний наставник уже договорился о контракте с неаполитанцами. Соглашение будет действовать до 2027, а зарплата будет составлять 6,5 миллионов евро за сезон. Еще два миллиона Конте может заработать, если "Наполи" квалифицируется в Лигу чемпионов.
Скира отмечает, что Конте очень мотивирован и хочет вернуться на тренерский мостик. Он уже выбрал себе тренерский штаб – вскоре его члены также договорятся с "Наполи".
Конте находится без клуба с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".
Для специалиста "Наполи" станет седьмым клубом в Италии. Ранее он также работал главным тренером в "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", "Интере". Кроме того, Конте возглавлял "Челси", вышеупомянутый "Тоттенхэм" и сборную Италии.
Напомним, что "Наполи" не квалифицировалось на следующий сезон ни в один из еврокубков. В этом сезоне команда занимает 10-е место в Серии А после 37 проведенных туров.
Популярное сейчас
- Ранее работал в системе Днепра-1. Имад Ашур стал главным тренером Полесья
- Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото
- Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО