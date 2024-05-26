Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Ювентус - Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
Туринцы завершили сезон победой
Getty Images/Global Images Ukraine/
В 16-ти последних матчах чемпионата "Ювентус" победил лишь дважды. Увольнение Массимилиано Аллегри тоже является не очень приятным событием. Поэтому победить в заключительном туре и добыть 3-е место было бы относительно неплохим завершением сезона.
В целом, получить нужный результат удалось еще в первом тайме. Голы забивали Кьеза и Алекс Сандро. "Ювентус" сейчас на 3-м месте, однако будет ждать еще последние 2 игры "Аталанты". Если "Боги" дважды победят, туринцам придется забыть о бронзовых медалях.
Серия А. 38-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути
"Ювентус" - "Монца" 2:0
Голы: Кьеза 26, Алекс Сандро 28
Удаление: Дзербин 90 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- Ранее работал в системе Днепра-1. Имад Ашур стал главным тренером Полесья
- Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото
- Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024
- Ближайший к Беллингему, король поэзии и новый Златан. Трезубец Аталанты способен поразить Байер
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО