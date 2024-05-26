Серия А. Милан - Салернитана 3:3. Видео голов и обзор матча

Игра "Милан" - "Салернитана" в последнем, 38-м туре Серии А уже ничего не решала. Результат был не слишком важным, поэтому команды выдали болельщикам ливень голов. В первом тайме хозяева полностью переиграли оппонента по всем показателям (2 гола тоже тому подтверждение).

Во второй части матча "Милан" сбавил обороты, начал играть с заменами. Конкретное расслабление привело к тому, что атусайдер Серии А сумел забить 3 гола во втором тайме. Хорошо хотя бы среди них было еще взятие ворот от Калабрии. Поэтому, 3:3 - яркое завершение сезона. "Милан" - второй в таблице, а "Салернитана" вылетает в Серию Б. Напомним, что это был прощальный поединок для Стефано Пиоли, Оливье Жиру и Симона Кьяера - они покидают клуб.

Серия А. 38-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Давиде Ди Марко

"Милан" - "Салернитана" 3:3

Голы: Леау 22, Жиру 27, Калабрия 77 - Сими 64, 89, Самбия 87