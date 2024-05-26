Серия А. Рома остается без Лиги Чемпионов, Наполи - без Еврокубков

Серия А. 38-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино" 3:0

Голы: Скамакка 26, Лукман 43, Пашалич 71 (пен.)

"Аталанта": Карнезекки (Ф. Росси 86), Толой, Джимсити (Хиен 63), Скальвини, Холм (Руджери 63), Пашалич, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Лукман, Де Кетеларе (Миранчук 73), Скамакка (Туре 74)

"Торино": Гемелло, Мазина, Буонджорно, Тамез (Ловато 72), Белланова (Лазаро 72), Илич, Линетти (Савва 85), Войвода, Риччи, Пеллегри (Санабрия 63), Сапата (Окереке 85)

Предупреждения: Хиен 77 - Линетти 58

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Аталанта" уже решила все свои дела в сезоне, и решила блестящим образом. В среду выиграла свой первый трофей с 1963-го года, разгромив "Байер" в финале Лиги Европы, до этого обеспечила место в Лиге Чемпионов и через Серию А, переиграв "Лечче". Оставалось отпраздновать эти достижения перед своими болельщиками. Ну и взять реванш у "Торино" за 0:3 в первом круге.

"Торо" явно хотел предотвратить этот реванш и испортить празднества. Для себя, поскольку сохранял шансы на первый выход в Еврокубки с сезона 2018/19. Опираясь на две победы подряд, в том числе лёгкую дома над "Миланом" неделю тому. Опираясь на тренера Ивана Юрича, который, как известнейший ученик Джан Пьеро Гасперини, отлично знаком с его игрой и ставит "быкам" такую же.

За этим матчем пристально следила "Рома". Если "Аталанта" набирала не более двух очков в матчах против "Торино" сегодня и "Фиорентины" через неделю - она осталась бы на пятом месте, а значит - римляне стали бы шестой командой от Италии в Лиге Чемпионов. Следили и "Болонья" с "Ювентусом", не желая, чтобы бергамцы обогнали их в борьбе за 3-4 места. Хотя как раз это не так важно.

Впрочем, по стартовому составу "Аталанты" оказалось, что для неё всё важно. Сильнейший, если не считать травмированных Колашинаца, Эдерсона и Де Роона. "Торино" же остался без первого вратаря Милинковича-Савича и одного из лидеров в поле Родригеса. Оказалось и по игре, что для "Богини" всё важно.

Начал мощно как раз "Торино". Илич пробил неточно, как и Сапата головой с линии вратарской. Еще несколько неплохих фланговых атак не дошли до удара. Но постепенно "Аталанта" вошла в игру. Без скорости, без яркости, без особых усилий. Хватило нескольких минут активности в середине тайма и в концовке и чёткой обороны. В створ ворот в первом тайме "Торо" так и не попал.

Холм замкнул головой навес не в ту сторону сетки. Де Кетеларе развернулся в центре штрафной, но чуть не попал ударом низом. Скамакка развернулся в полукруге перед ней и уже попал чётко. Лукман не попал слева с непростого угла. Де Кетеларе справа отдал назад и в центр, Пашалич пробил низом слабо, но Гемелло отбил плохо, на Лукмана.

Второй тайм гости также начали мощно. Также пробивали головой из вратарской. Другой форвард, Пеллегри. Также неточно. Также пробили ногой недалеко от стойки. Но и на этот раз хозяева успокоили игру. И на этот раз особо ярко не играли, много не создали, но достаточно.

Удар Де Кетеларе еще брал Гемелло, два гола отменили, причем отмена гола Лукмана из-за фола в атаке была сомнительной. Но в итоге Лукману наступили на ногу в штрафной, и Пашалич реализовал пенальти.

Реванш за 0:3 в первом круге, шесть побед подряд в лиге впервые с 2021-го года, празднование достижений, выход на четвертое место, отправив на пятое "Болонью" - идеальный вечер для "Аталанты". И кошмарный для "Ромы", поскольку именно выход бергамцев в Топ-4 лишил ее места в Лиге Чемпионов. Ну а "Торино", несмотря на разгром, все еще в борьбе за место в Еврокубках.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лечче" 0:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Мадзокки 83), Эстигор, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Каюст (Осимхен 65), Политано (Нгонг 46), Симеоне (Распадори 46), Кварацхелия

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Пикколи 65), Рамадани, Бериша (Рафия 77), Алмквист (Х. Гонсалес 55), Блен (Уден 77), Доргу, Крстович (Пьеротти 55)

Главный арбитр: Федерико Дионизи

"Наполи" боролся с "Торино" за девятое место (отставая на одно очко), которое может стать Еврокубковым. Станет лишь в случае победы "Фиорентины" в Лиге Конференций в среду, так что нужно ждать. Хотя неаполитанцы уже не очень ждут. Почти все новости - о близком приходе Антонио Конте и о трансферах. О нынешнем сезоне, о матче против "Лечче" уже и не говорили.

Сезон 2023/24 в любом случае провальный, и продолжение серии участия в Еврокубках до 15-ти сезонов через Лигу Конференций этого не изменило бы. Третий главный тренер в сезоне Франческо Кальцона давно в отчаянии, признает, что задание не выполнено, что не удалось научить игроков тому, чему хотел. Явно чувствуется, что желает поскорее уехать в сборную Словакии готовить её к Евро.

Включая этот матч, в последних семи в сезоне чемпион предыдущего не побеждал, в 11-ти победил лишь однажды при семи ничьих и трех поражениях. Пропускал в предыдущих 16-ти матчах лиги. Хотя бы не позволил повторение антирекорда клуба из 17-ти. Но толку от этого...

В первом тайме он как раз и играл, будто ему плевать на все. Хотя почему будто? Ведь уже не впервые. Несмотря на 68 процентов владения мячом, в створ ворот до перерыва так и не попал. "Лечче" также не попал, но какие от него требования? Он обеспечил место в Серии А еще два тура назад и даже успел отпраздновать парадом по городу в открытом автобусе.

Именно он был ближе всех к голу, когда крученый удар Доргу попал в стойку. Также Бериша замыкал контратаку, и после рикошета мяч прошел близко к стойке. А у "Наполи" можно отметить разве что чуть неточный удар Политано. И оглушительный свист болельщиков с оскорблениями в адрес игроков и призывами к ним и президенту Аурелио Де Лаурентису покинуть клуб.

Во втором тайме бывший чемпион хотя бы проснулся. Нгонг вышел на замену, прорвался, закрутил, и Фальконе пришлось тащить. Каюст попал в стойку. Фальконе вновь отбивал удар Нгонга. Удар Оливеры Баширотто вытащил на линии ворот. Эстигор слета в центре штрафной должен был пробить точнее, Осимхен должен был достать в метрах от ворот. Но ничего не залетело.

Свист после финального свистка был уже совершенно оглушающим.

Итак, "Наполи" завершает сезон на десятом месте. С 53-мя очками после 90-та в предыдущем. Без Еврокубков. По очкам он равен с "Торино", но хуже его по очным матчам - 0:3 в гостях, 1:1 дома. А "Торо" будет ждать исход финала Лиги Конференций в среду. Он выйдет в эту самую лигу, если "Фиорентина" выиграет финал у "Олимпиакоса".