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Коваленко не будет играть в основе Эмполи против Ромы

Италия

Снова на скамейке запасных

Коваленко не будет играть в основе Эмполи против Ромы

Фото: ФК Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко в очередной раз подряд не попал в стартовую 11-ку команды на матч Серии А. В последнем туре "Эмполи" принимает "Рому".

Сейчас команда украинца располагается на 18-м месте, которое понижает в Серию Б. Но минимальные шансы остаться в высшем дивизионе есть. Для этого нужно побеждать "Рому" и надеяться на осечку "Удинезе" с "Фрозиноне".

Поединок 38-го тура "Эмполи" - "Рома" начнется в 21:45. Игра пройдет на "Стадио Карло Кастеллани".

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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