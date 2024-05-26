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Коваленко не будет играть в основе Эмполи против Ромы
Снова на скамейке запасных
Фото: ФК Емполі
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко в очередной раз подряд не попал в стартовую 11-ку команды на матч Серии А. В последнем туре "Эмполи" принимает "Рому".
Сейчас команда украинца располагается на 18-м месте, которое понижает в Серию Б. Но минимальные шансы остаться в высшем дивизионе есть. Для этого нужно побеждать "Рому" и надеяться на осечку "Удинезе" с "Фрозиноне".
Поединок 38-го тура "Эмполи" - "Рома" начнется в 21:45. Игра пройдет на "Стадио Карло Кастеллани".
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Источник:Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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