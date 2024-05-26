  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Аталанта - Торино 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Аталанта - Торино 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Праздник в Бергамо продолжается

Серия А. Аталанта - Торино 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

В 38-м туре Серии А победитель Лиги Европы "Аталанта" разгромила «Торино». Гости оказались очень кусачими, но устоять не смогли. Команда Гасперини берет реванш за поражение в первом круге с идентичным счетом.

"Аталанта" занимает 4-е место, имея еще одну игру в запасе. В случае победы над "Фиорентиной" они заберут бронзовые медали. "Торино" - девятый.

Серия А. 38-й тур

Бергамо. «Гэвисс Стадиум»

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Аталанта" - "Торино" 3:0

Голы: Скамакка 26, Лукман 43, Пашалич 71 (пен.)

По теме
yellow-arrow
Коваленко не будет играть в основе Эмполи против Ромы
yellow-arrow
Серия А. Рома остается без Лиги Чемпионов, Наполи - без Еврокубков
yellow-arrow
Серия А. Милан - Салернитана 3:3. Видео голов и обзор матча
Аталанта (Бергамо) обзор матчей Торино
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости