Серия А. Аталанта - Торино 3:0. Видео голов и обзор матча

В 38-м туре Серии А победитель Лиги Европы "Аталанта" разгромила «Торино». Гости оказались очень кусачими, но устоять не смогли. Команда Гасперини берет реванш за поражение в первом круге с идентичным счетом.

"Аталанта" занимает 4-е место, имея еще одну игру в запасе. В случае победы над "Фиорентиной" они заберут бронзовые медали. "Торино" - девятый.

Серия А. 38-й тур

Бергамо. «Гэвисс Стадиум»

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Аталанта" - "Торино" 3:0

Голы: Скамакка 26, Лукман 43, Пашалич 71 (пен.)