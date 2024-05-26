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Серия А. Аталанта - Торино 3:0. Видео голов и обзор матча
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Фото: twitter.com/Atalanta_BC
В 38-м туре Серии А победитель Лиги Европы "Аталанта" разгромила «Торино». Гости оказались очень кусачими, но устоять не смогли. Команда Гасперини берет реванш за поражение в первом круге с идентичным счетом.
"Аталанта" занимает 4-е место, имея еще одну игру в запасе. В случае победы над "Фиорентиной" они заберут бронзовые медали. "Торино" - девятый.
Серия А. 38-й тур
Бергамо. «Гэвисс Стадиум»
Главный арбитр: Симоне Соцца
"Аталанта" - "Торино" 3:0
Голы: Скамакка 26, Лукман 43, Пашалич 71 (пен.)
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