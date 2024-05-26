Серия А. Эмполи с Коваленко в запасе выживает благодаря голу на 93-ей минуте, Фрозиноне вылетает

Серия А. 38-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома" 2:1

Голы: Канчелльери 13, Ньянг 90+3 - Ауар 45+1

"Эмполи": Каприле, Берешински (Капуто 67), Исмаили, Луперто, Гьяси (Валюкевич 46), Марин, С. Бастони (Фаццини 55), Мале (Камбиаги 77), Качаче, Канчелльери, Дестро (Ньянг 46)

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Бове, Ауар (Лоренцо Пеллегрини 70), Дибала (Кошта 89), Залевски (Эль-Шаарави 79), Абрахам (Азмун 70)

Предупреждения: Гьяси 2, Дестро 24, Марин 81, Ньянг 90 - Кошта 90

Главный арбитр: Давиде Масса

В последних матчах последнего тура Серии А сезона 2023/24 определялось имя третьей команды, которая присоединится к "Сассуоло" и "Салернитане" и вылетит. Против этой участи боролись "Эмполи", "Удинезе" и "Фрозиноне", причем судьба каждого была в его руках. Победа точно спасала, а последнему даже было достаточно ничьей. И вот как раз этот последний эту ничью и не добыл.

На 92-ой минуте все еще вылетал "Эмполи", начинавший тур в зоне вылета. Но на 93-ей команда Виктора Коваленко забила. Украинец сегодня вновь остался в запасе, в седьмом матче из девяти последних. Но хотя бы другие постарались за него и не позволили ему вылететь во втором сезоне подряд. В целом же "Эмполи" сыграет в Серии А в четвертом сезоне подряд, а это рекорд клуба.

Прежде всего это достижение следует записать на тренера Давиде Николу. Он среди аутсайдеров Серии А имеет репутацию чудотворца. Ведь в крайне сложных ситуациях спасал от вылета "Кротоне", "Дженоа" и "Салернитану". В "Эмполи" он пришел в январе, когда тот был 19-ым. По результатам же после его прихода команда девятая, опережая даже "Ювентус" и "Наполи". Очередное чудо.

В предыдущем туре он как раз упустил результат в концовке. Забил на 90-ой минуте, но пропустил от прямого конкурента "Удинезе" на 104-ой. Никола признал, что такой исход на несколько дней шокировал игроков, но затем превратил шок в здоровую злость. Даже заявил, что игроки часто улыбались на тренировках в последние дни. Теперь у них есть все причины улыбаться.

Они открыли счет рано. "Рома" вышла на поле, только что узнав, что "Аталанта" победила и лишила ее места в Лиге Чемпионов. Канчелльери воспользовался этим и забил, получив прострел от Гьяси после длинного мяча в контратаку. Затем, правда, "Эмполи" отошел назад, владел мячом в тайме в целом 29 процентов времени. И за это поплатился.

Вначале в хаосе в штрафной Кристанте добил после сейва Каприле. Но оказалось, что колено Брайана было в офсайде. Вскоре Канчелльери мог сделать счет 2:0, выскочив на вратаря, но Свилар спас. Затем Каприле плохо отбил мяч, и его подстраховали. А в итоге в раздевалку Анхелиньо прорвался слева, прострелил, а Ауара никто не прикрывал.

Второй тайм был на порядок интереснее. С 21-им ударом по воротам после 11-ти в первом. И после перерыва заслужил забить и победить "Эмполи". Хотя "Рома" не выключалась, играла также живо, старалась, создавала. Но подопечные Николы создали больше и были обязаны забивать задолго до 93-ей минуты.

Вначале Камбиаги с линии штрафной пробил плохо. Вскоре Мале чуть не прервал прострел в свои ворота. Каприле отбил. Ньянг принял длинный мяч и выскочил один-на-один, но пробил ужасно неточно. Залевски простреливал с фланга и попал в стойку. Канчелльери прорвался один-на-один и на правом, и на левом углу вратарской, но Свилар тащил. Марин издали попал в перекладину.

В итоге Канчелльери прорвался на правом фланге, отдал в штрафную, где Ньянгу никто не мешал подойти к мячу как следует и мощно пробить низом.

"Эмполи" побеждает "Рому" впервые с 2007-го года, берет реванш за 0:7 в первом круге, остается в Серии А. Для "Ромы" же этот матч не имел значения. Она в Лиге Европы. Интересно, что пребывала в такой же ситуации в последнем туре год тому, но тогда победила "Специю" Коваленко голом на 91-ой минуте, и та в итоге вылетела. Новая команда Виктора отомстила и за это.

Что касается замен, то в начале второго тайма Никола просто заменил двух игроков, висевших на желтых карточках, и они не были опорниками. На 55-ой минуте заменил опорника на опорника, но не на украинца, а на Фаццини. Затем же просто бросал на поле игроков атаки. В итоге ведь замена Ньянга сыграла.

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Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Удинезе" 0:1

Гол: Дэвис 76

"Фрозиноне": Черофолини, Лирола (Чуни 85), С. Романьоли, Околи, Зортеа (Монтеризи 90+4), Барренечеа, Брешианини (Гелли 87), Валери, Суле (Гедьемис 85), Харруи (Рейньер 85), Хеддира

"Удинезе": Окойе, Бийол, Н. Перес, Т. Кристенсен, Эхизибе (Феррейра 58), Уолас, Пайеро, Самарджич, Х. Камара (Земура 88), Лукка, Бреннер (Дэвис 46, Кабаселе 90+4)

Предупреждения: Н. Перес 66, Дэвис 77

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Фрозиноне" начинал тур в лучшем положении из всех. Ничья в очном матче с "Удинезе" точно оставляла его в лиге. Удобная диспозиция, поскольку сыграл вничью в пяти из восьми предыдущих матчей, проиграв лишь один. И было бы неправильно говорить, что он играл сегодня на 0:0. Исходя хотя бы из статистики - 21:10 по ударам по воротам, 58:42 по владению мячом.

Подвела новичка наивность. Как в множестве предыдущих матчей, в которых не реализовывал свое доминирование. Провалы в трех предыдущих командах, из которых его вовремя увольняли, ничему не научили Эусебио Ди Франческо. И не научили руководство "Фрозиноне". В борьбе против вылета команда должна быть жесткой и циничной, а не говорить о владении мячом и моментах.

"Удинезе" по владению последний в лиге с большим отставанием. Но в последних турах научился добывать результат. Благодаря Фабио Каннаваро, пришедшему в апреле. После четырех подряд потерь очков в концовке матчей или в численном большинстве (к двум из которых причастен и Фабио), "зебретте" добавили или удержали очки в концовке четырежды подряд.

Начали они очень мощно, пятью ударами за шесть минут. Но после этого не нанесли ни одного до самой концовки первого тайма. Черофолини отбивал удар Самарджича в ближнем углу и откровенно спас в выходе Бреннера один-на-один. Затем же Харруи немного не попал, Окойе отбивал удар Зортеа и откровенно спасал от удара головой Околи. Суле послал штрафной в стойку.

Второй тайм также начался со стойки ворот "Удинезе". Брешианини попал туда с непростого угла. Вновь Окойе отбивал, крученый удар Зортеа из "девятки". Хеддира и Романьоли пробивали неплохо, но немного неточно. Хотя Черофолини пришлось отбивать удар Самарджича издали. А затем длинный пас, Лукка в штрафной сбросил грудью, и Дэвис мощно пробил.

После этого Окойе еще и отбил мощный удар Валери.

С сезона 1995/96 лишь пять команд не вылетали из Серии А. "Интер", "Милан", "Рома", "Лацио" и "Удинезе". Фриуланцы были близки к провалу, но вовремя пригласили третьего тренера в сезоне и разумно поставили на характер. Пусть и Каннаваро никогда не тренировал в Серии А. А "Фрозиноне", победитель Серии Б, туда и возвращается с опытным, но мягкотелым и наивным Ди Франческо.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло" 1:1

Голы: Дзакканьи 60 - Вити 66

"Лацио" в последнем туре ставил целью как следует принять высокого гостя. Свен-Йоран Эрикссон, принесший ему второе Скудетто, тяжело болен и прилетел получить всю возможную любовь от болельщиков. На поле же нужно было добыть хотя бы ничью для обеспечивания места в Лиге Европы. Это удалось сделать.

Открыл счет Дзакканьи умным штрафным ударом низом сквозь развалившуюся "стенку". "Сассуоло", уже вылетевший, сравнял с подачи штрафного, хаоса и удара Вити в упор, но это ничего глобально не изменило.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 2:2

Голы: Нослин 16, Суслов 37 - Арнаутович 10, 45+1

Матч в Вероне и вовсе не имел никакого турнирного значения. "Эллас" обеспечил себе место в Серии А в предыдущем туре, "Интер" давно отпраздновал Скудетто. Разве что официально речь о первом матче чемпиона после перехода к новым владельцам. Suning не сумел вернуть кредит и 21-го мая потерял клуб в пользу американского фонда Oaktree.

Матч вышел замечательным, очень интересным. С 33-мя ударами по воротам и 19-ю - в створ. "Интер" открыл счет, когда Арнаутович обокрал Копполу уже в дебюте. "Верона" сравняла в контратаке, когда Суслов вывел Нослина на вратаря, тот же Нослин уже обокрал оборону чемпиона и выложил Суслову. А длинный пас Бареллы Фраттези сбросил грудью Арнаутовичу.

Во втором тайме голов не было. Санчес забил в добавленное время, но этот эпизод отменили из-за офсайда.

Итак, 18 команд Серии А из 20-ти завершили свой сезон. "Интер" - чемпион с преимуществом в 19 очков над "Миланом", "Ювентус", "Аталанта" и "Болонья" также в Лиге Чемпионов. "Рома" и "Лацио" в Лиге Европы, "Фрозиноне", "Сассуоло" и "Салернитана" вылетели.

Остался перенесенный матч "Аталанта" - "Фиорентина", который может вывести бергамцев на третье место, но флорентийцев никуда не сдвинет. И финал Лиги Конференций, в котором играет та же "Фиорентина". Если она победит - выйдет в Лигу Европы, а "Торино" - в Лигу Конференций. Если "фиалки" проиграют - сыграют в Лиге Конференций, а "Торо" в Еврокубках не будет.