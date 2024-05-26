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Серия А. Наполи – Лечче 0:0. Видеообзор матча
Типичные неаполитанцы
Фото: Наполі
Провальный сезон для "Наполи" завершился ничьей с "Лечче" и невыходом в еврокубки. Свист болельщиков с оскорблениями в адрес игроков демонстрировал происходящее на поле и во всем году в целом.
"Наполи" завершает чемпионат на 10 месте. "Лечче" пока на 14-й позиции, но им еще предстоит дождаться результатов соседей по таблице.
Серия А. 38-й тур
Главный арбитр: Федерико Дионизи
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Лечче" 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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