Серия А. Наполи – Лечче 0:0. Видеообзор матча

Провальный сезон для "Наполи" завершился ничьей с "Лечче" и невыходом в еврокубки. Свист болельщиков с оскорблениями в адрес игроков демонстрировал происходящее на поле и во всем году в целом.

"Наполи" завершает чемпионат на 10 месте. "Лечче" пока на 14-й позиции, но им еще предстоит дождаться результатов соседей по таблице.

Серия А. 38-й тур

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лечче" 0:0