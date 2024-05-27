Организаторы очень довольны. Итоги 38-го тура Серии А

Кальяри - Фиорентина 2:3

Дженоа - Болонья 2:0

Ювентус - Монца 2:0

Милан - Салернитана 3:3

Аталанта - Торино 3:0

Наполи - Лечче 0:0

Фрозиноне - Удинезе 0:1

Эмполи - Рома 2:1

Лацио - Сассуоло 1:1

Эллас Верона - Интер 2:2

В последнем полном туре Серии А в сезоне определились несколько важных вещей. "Рома" не будет играть в Лиге Чемпионов, "Лацио" будет в Лиге Европы, а не в Лиге Конференций, "Фиорентина" будет в Еврокубках. Третий вылетевший вместе с "Сассуоло" и "Салернитаной" - "Фрозиноне". "Наполи" точно остается без Еврокубков, а "Торино" будет ждать финала Лиги Конференций.

В целом же тур принес огромное облегчение организаторам турнира. Поскольку его результаты означают, что вынужденно перенесенный матч "Аталанта" - "Фиорентина", который состоится второго июня, не будет решать ничего по-настоящему важного. Лишь место бергамцев в итоговой турнирной таблице - третье или четвертое, разница между которыми очень мала.

"Аталанта" - "Торино"

А мог тот матч решать очень многое. Прежде всего - для "Ромы". Если бы "Аталанта" в матчах против "Торино" и "Фиорентины" вместе набрала не более двух очков, римляне стали бы шестой командой от Италии в Лиге Чемпионов. Но бергамцы сняли этот вопрос уже в первом матче, сразу добыв три очка. Причем сделав это очень уверенно.

Они не позволили ни усталости, ни эйфории после блестящей победы в Лиге Европы завладеть собой. Выставили сильнейший возможный состав, кроме травмированных, продержались в непростом дебюте обоих таймов, затем, не играя особо быстро и ярко, создали ударные отрезки, в которых забили трижды. Пусть и дважды - с подарков вратаря и защитника соперника.

На главном фото статьи - флаг с изображением Джан Пьеро Гасперини и надписью "Бог существует".

Реванш за 0:3 в первом круге, шесть побед подряд в лиге впервые с 2021-го года, выход на четвертое место с шансом на третье. И именно выход "Аталанты" в Топ-4 окончательно определил, что "Рома" будет играть в Лиге Европы, а не в Лиге Чемпионов.

"Торино"? Он должен был сделать больше. Уж точно - извлечь из отрезков преимущества больше, чем один удар в створ ворот за матч. Не повезло с травмами первого вратаря Милинковича-Савича и лидера обороны Родригеса? Лишь частичное оправдание. Впрочем, Иван Юрич после матча просто заявил, что Джан Пьеро Гасперини - лучший тренер в Европе, а его игроки - Топ-класса.

Если "Фиорентина" выиграет финал Лиги Конференций - "Торо" выйдет в Еврокубки впервые с сезона 2018/19.

"Фиорентина" и "Наполи"

Теоретически "гранатовые" могли выйти на прямое Еврокубковое место по итогам этого тура. Но "фиалки" закрыли им дверь. Забив в более раннем матче победный гол в Кальяри на 103-ей минуте. С пенальти. При том, что на 85-ой пропустили и уступали в счете. Вовремя одержали лишь вторую победу в девяти последних гостевых матчах в лиге.

Винченцо Итальяно говорил о важности подойти к финалу Лиги Конференций с солидной собранной игрой и обеспеченным местом в Еврокубках. Солидной и собранной не получилось, "Кальяри" даже создал больше и довольно удобно проходил центр поля. Но характер и умение выгрызать в концовке, наигранные здесь, в финале "Фиорентине" также понадобятся.

Понадобятся и удачные замены. Два гола в концовке забили они - Нико Гонсалес и Артур. Даже больше, чем у специалиста по удачным заменам Клаудио Раньери. Его замена забила лишь один мяч в этом матче, хотя и 15-ый такой в сезоне.

Матч своей первой и последней команды в тренерской карьере в Высшем дивизионе против первой, с которой выиграл трофей, получился для Раньери эмоциональным. Его провожали как героя. Оба клуба, болельщики обоих. Итальяно говорил о гордости, привилегии тренировать против него в таком матче. И Клаудио заслужил такое прощание.

"Наполи" по итогам этого тура мог выйти на прямое Еврокубковое место, либо на место ожидания финала Лиги Конференций. "Фиорентина" закрыла дверь и перед ним, но "Торино" своим поражением как раз широко распахнул. Однако "везувиани" этим не воспользовались и не переиграли дома "Лечче". Похоже, даже не хотели.

Все их мысли сейчас - о приходе Антонио Конте и трансферах, нынешний главный тренер Франческо Кальцона уже давно демонстрирует отчаяние и признает провал. Они еще с марта, если не раньше, просто хотели, чтобы сезон поскорее закончился.

Отчетный матч стал олицетворением всего сезона бывшего чемпиона. 68 процентов владения мячом в первом тайме, но никакого желания играть, 0:0 по ударам в створ ворот и попадание соперника в стойку его. Во втором прогресс, опасные моменты, уже попадание в стойку ворот соперника. Но недостаточно, да и все будто по инерции и без веры в успех.

И все это аккомпанировалось оглушительным свистом болельщиков, или их демонстративным молчанием, или оскорблениями в адрес игроков с призывами к ним и президенту Аурелио Де Лаурентису покинуть клуб. В сопровождении соответствующих баннеров.

"Наполи" не победил в семи последних матчах сезона в лиге, в 11-ти последних - лишь однажды при трех поражениях и семи ничьих. Хотя бы избежал антирекордной для клуба серии матчей лиги с пропущенными - 17-ти. Но прервал и положительную серию - 14-ти сезонов подряд в Еврокубках. В сезоне 2023/24 он набрал на 37 очков меньше в лиге, чем в чемпионском 2022/23.

Остальные команды Топ-10

Кое-какое турнирное значение тур имел для "Болоньи", "Ювентуса" и "Лацио". Первые две вроде бы боролись за третье место в лиге, третья хотела обеспечить место в Лиге Европы, а не упасть в Лигу Конференций. "Ювентус" и "Лацио" свое задание на тур выполнили, "Лацио" - задание на концовку сезона. "Болонья" задание на тур не выполнила, но сезон для нее блестящий.

"Болонья" же уже не думает об этом сезоне. Тьяго Мотта уходит, даже не проводил предматчевую пресс-конференцию в Генуе. Выставил состав без хребта в центре поля - Фройлера и Эбишера, без главных крайних защитников, без первого вратаря. Еще и лидеры Зиркзее и Фергюсон травмированы. И в соперниках "Дженоа", очень хорошо играющая против грандов.

Вот и получилось одно из худших выступлений в сезоне. Первое поражение в десяти последних матчах. Несмотря на 73 процента владения мячом. Хотя в первом тайме Фаббиан попадал в стойку, начало второго тайма было очень мощным. Но в целом поражение более чем заслуженное. И "россоблу" уже точно пятые.

"Ювентус" также мог вполне не думать об этом сезоне. Учитывая победу в Кубке, бурные события после этого с увольнением Массимилиано Аллегри, присутствие на скамье запасных временного коуча Паоло Монтеро, скорый приход Мотты. Но он собрался на последний тур и победил после шести ничьих подряд. Победил в третий раз в 17-ти последних матчах лиги.

Здесь помог соперник - "Монца" уже полтора месяца как бросила играть. Помог и Монтеро, выставив атакующий состав - Йилдиз, Кьеза и Милик вместе. Федерико забил. Забил и защитник Алекс Сандро, уходящий из команды после 327-ми матчей за нее - рекорд среди легионеров вместе с Павелом Недведом. "Юве" еще и дважды попадал в каркас ворот.

"Лацио" также играл дома против соперника, которому уже ничего не нужно. "Сассуоло" уже вылетел. "Орлам" еще и хотелось достойно встретить свою легенду Свена-Йорана Эрикссона, прилетевшего на матч, несмотря на тяжелую болезнь, а вообще-то - из-за нее. Игра не очень получилась, но хитрый штрафной Дзакканьи принес очко, нужное для выхода в Лигу Европы.

Никакого турнирного значения тур не имел для чемпиона и вице-чемпиона. Вот они и повеселились, порезвились. 2:2 и 3:3 с аутсайдерами. "Интер" так встретил новых владельцев - Сунинг потерял клуб из-за долгов несколько дней назад в пользу американского фонда Oaktree. Ну а "Милан" так проводил уходящих Стефано Пиоли, Оливье Жиру и Симона Кьера.

Пиоли после почти пяти лет работы, как и Жиру и Кьер, заслужил лучшее прощание, чем упущенная победа с 3:1 после 86-ой минуты. Квинтэссенция сезона "россонери" - веселая атака, но ужасная оборона и жуткая нестабильность. Впрочем, вне матча героев Скудетто-2022 чествовали как следует, в том числе личной церемонией для каждого.

Борьба против вылета

Никакого турнирного значения матч последнего тура не имел и для "Ромы". Более того - она узнала незадолго до его начала, что не выйдет в Лигу Чемпионов. Вот и начала пропущенным от "Эмполи". Да и до матча Даниэле Де Росси не верил, что "Аталанта" не выйдет в Топ-4, говорил о будущем, о лете. Так что "волки" просто доигрывали сезон.

Следует признать, что они вовсе не валяли дурака. Прижали "Эмполи" после пропущенного с 71-им процентом владения мячом в первом тайме, сравняли счет, во втором играли не менее активно, реально старались. Еще на 92-ой минуте держали ничью.

Впрочем, в итоге получилась противоположность предыдущего сезона. Тогда в последнем туре "волки" забили на 91-ой минуте и тем самым отправили "Специю" в плей-офф, где она вылетела в Серию Б. Ныне же в последнем туре пропустили на 93-ей и тем самым спасли "Эмполи" от вылета.

Очередное чудо совершил Давиде Никола чудотворец. Он пришел в "Эмполи" в январе, когда тот шел 19-ым в пяти очках от спасения. И в его период на посту тосканцы набрали больше очков, чем 11 команд, в том числе "Ювентус" и "Наполи". Никола уже спасал "Кротоне", "Дженоа" и "Салернитану" в очень тяжелой ситуации, справился и теперь.

Причем следует отметить, что во втором тайме его команда создала намного больше "Ромы" и была обязана забивать гораздо ранее, чем в добавленное время. А забил в итоге Ньянг, его замена.

Забила замена и в Фрозиноне. Кейнан Дэвис также вышел в начале второго тайма, а на 76-ой минуте принес "Удинезе" драгоценную победу. При том, что до этого, кроме отрезка давления удинцев в начале матча, давили хозяева и были обязаны забивать. 21:10 по ударам, 58:42 по владению мячом. Но такова борьба против вылета. Побеждают жесткость и характер, а не игра.

Эти жесткость и характер в "Удинезе" успел развить Фабио Каннаваро, хотя работает чуть более месяца. Он сам вначале продлил серию потерь очков команды из-за пропущенных в концовке или в численном большинстве до четырех матчей. Но сразу же после этого она спасла ничьи на 91-ой и 104-ой минутах, укрепила победу на 85-ой и сейчас добыла победу на 76-ой.

Эусебио Ди Франческо же проваливается уже в своей четвертой команде подряд в Серии А. Все из-за того же - наивности, мягкотелости, неумения привить характер. Еще и замены в матче против "Удинезе" начались только на 85-ой минуте. А две последние были чисто по позиции. Защитник на защитника, опорник на опорника. Зачем?

Президент "Фрозиноне" Маурицио Стирпе признал после матча, что проект с молодыми игроками и атакующим футболом рискованный, но не жалеет о назначении Ди Франческо (в Серию А в предыдущем сезоне выводил другой тренер) и о таком пути. Что ж, подобный путь логически приводит в Серию Б.

Украинский след

Руслан Малиновский отыграл за "Дженоа" второй матч с 30-го марта и первый в "старте" с 11-го февраля. Проведя на поле 63 минуты. Забил первый мяч с 11-го февраля и четвертый в сезоне. На 13-ой минуте подключившись из глубины, получив пас назад с фланга и с 15-ти метров мягко пробив низом от стойки в ворота.

Он стал первым на поле за весь матч и по попыткам отбора мяча, и по успешным (4/4). На момент замены был первым в команде по касаниям мяча - 32. Хотя лишь четвертым по передачам - 19, с 83-мя процентами точности. Участвовал в восьми единоборствах, выиграв четыре. По длинным передачам (4/5) был лучшим полевым игроком "Дженоа".

Он играл последнего опорника в схеме 3-5-2, ближе к своим защитникам. Но иногда и выдвигался в прессинг сразу позади двух форвардов. Помогал на правом фланге. Кроме гола, пробил штрафной с фланга (в защитника), отдал пас вразрез в штрафную (Гудмундссон не достал), выбил мяч, сфолил.

Оценки - большей частью "7". У него и автора второго гола Витиньи - лучшие в команде. С пояснениями: "Своей левой ногой он может делать все, что хочет", "хирургический удар". Также отмечали, что отлично перекрывал центр поля, полностью переиграв там соперников из "Болоньи".

Виктор Коваленко вылетел год назад со "Специей" в том числе из-за того матча против "Ромы". Тогда он остался в запасе. Остался и сейчас, в седьмой раз в девяти последних матчах, поскольку первые две замены Никола выполнил из-за желтых карточек, и не опорников, затем выпустил опорника, но не украинца, а затем бросал на поле атакеров.

Лучший игрок тура - Маттео Канчелльери ("Эмполи"). Гол и ассист в таком матче

Прорыв тура - "Эмполи". Спасся на 93-ей минуте

Разочарование тура - "Наполи". Кошмарный сезон

Лучший вратарь тура - Мадука Окойе ("Удинезе"). Выстоял под давлением

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Возможно, лучший в Европе

1 Інтер 38 29 7 2 94 2 Мілан 38 22 9 7 75 3 Ювентус 38 19 14 5 71 4 Аталанта 37 21 6 10 69 5 Болонья 38 18 14 6 68 6 Рома 38 18 9 11 63 7 Лаціо 38 18 7 13 61 8 Фіорентина 37 16 9 12 57 9 Торіно 38 13 14 11 53 10 Наполі 38 13 14 11 53 11 Дженоа 38 12 13 13 49 12 Монца 38 11 12 15 45 13 Еллас Верона 38 9 11 18 38 14 Лечче 38 8 14 16 38 15 Удінезе 38 6 19 13 37 16 Кальярі 38 8 12 18 36 17 Емполі 38 9 9 20 36 18 Фрозіноне 38 8 11 19 35 19 Сассуоло 38 7 9 22 30 20 Салернітана 38 2 11 25 17

Фото - ANSA