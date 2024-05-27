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Капитан Наполи этим летом хочет покинуть свою команду

Италия

Это подтвердил агент Джованни Ди Лоренцо

Капитан Наполи этим летом хочет покинуть свою команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо хочет покинуть сою команду этим летом.

Это подтвердил агент игрока Джуффреди:

"Он не чувствует уверенности, поэтому да, Ди Лоренцо готов уйти, мы уведомили об этом клуб.

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Президент Аурелио Де Лаурентис готов продать игрока, если получит хорошее предложение".

Джованни Ди Лоренцо в сезоне 2023/2024 Серии А сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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Аурелио де Лаурентис Наполи Джованни Ди Лоренцо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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