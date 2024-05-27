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Капитан Наполи этим летом хочет покинуть свою команду
Это подтвердил агент Джованни Ди Лоренцо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо хочет покинуть сою команду этим летом.
Это подтвердил агент игрока Джуффреди:
"Он не чувствует уверенности, поэтому да, Ди Лоренцо готов уйти, мы уведомили об этом клуб.
Президент Аурелио Де Лаурентис готов продать игрока, если получит хорошее предложение".
Джованни Ди Лоренцо в сезоне 2023/2024 Серии А сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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