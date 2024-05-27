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Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Италия

Уже все решено

Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Фото: Football Italia

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Юный итальянский талант Франческо Камарда этим летом не покинет "Милан U-19".

По информации Фабрицио Романо, 16-летний футболист подпишет новое соглашение со своим клубом. Ожидается, что в ближайшее время состоятся заключительные переговоры, чтобы оформить договор и подписать контракт.

Франческо в нынешнем сезоне за "Милан" провел 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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