Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом

Юный итальянский талант Франческо Камарда этим летом не покинет "Милан U-19".

По информации Фабрицио Романо, 16-летний футболист подпишет новое соглашение со своим клубом. Ожидается, что в ближайшее время состоятся заключительные переговоры, чтобы оформить договор и подписать контракт.

Франческо в нынешнем сезоне за "Милан" провел 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.