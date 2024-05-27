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Звездный нападающий Болоньи, которым интересуется Арсенал и Ювентус, рассказал о своем будущем в клубе
Сейчас мои мысли только о Болонье (с)
Нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе связывают с переходом в другую команду, в частности в "Ювентус" или "Арсенал".
Как признался сам Зиркзе, сейчас он сосредоточен только на игре за "Болонью":
"Сейчас мои мысли только о "Болонье". Я хочу восстановиться после травмы, провести несколько выходных в США с друзьями детства, а потом посмотрим, что будет. Для своего будущего я бы выбрал лучшее решение для клуба. Я буду делать только то, что имеет смысл в моем сердце".
У Джошуа контракт с "Болоньей" рассчитан до июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера нападающего в 40 миллионов евро.
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