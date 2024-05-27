  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Звездный нападающий Болоньи, которым интересуется Арсенал и Ювентус, рассказал о своем будущем в клубе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный нападающий Болоньи, которым интересуется Арсенал и Ювентус, рассказал о своем будущем в клубе

Италия

Сейчас мои мысли только о Болонье (с)

Звездный нападающий Болоньи, которым интересуется Арсенал и Ювентус, рассказал о своем будущем в клубе

twitter

Новина українською

Нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе связывают с переходом в другую команду, в частности в "Ювентус" или "Арсенал".

Как признался сам Зиркзе, сейчас он сосредоточен только на игре за "Болонью":

"Сейчас мои мысли только о "Болонье". Я хочу восстановиться после травмы, провести несколько выходных в США с друзьями детства, а потом посмотрим, что будет. Для своего будущего я бы выбрал лучшее решение для клуба. Я буду делать только то, что имеет смысл в моем сердце".

У Джошуа контракт с "Болоньей" рассчитан до июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера нападающего в 40 миллионов евро.

Читайте такжеОпределились 28 из 36 участников ЛЧ 2024/25. Полностью сформирована первая корзина посева
По теме
yellow-arrow
Талантливый форвард Милана не покинет свою команду летом
yellow-arrow
Организаторы очень довольны. Итоги 38-го тура Серии А
yellow-arrow
Капитан Наполи этим летом хочет покинуть свою команду
Болонья Джошуа Зиркзе Ювентус Арсенал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости