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Де Росси: Это не был катастрофический сезон
Специалист рассказал о своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэле Де Росси поделился своими мыслями о первых пяти месяцах на посту главного тренера "Ромы".
"Это не был катастрофический сезон, но мог быть... Я хотел вернуть "Рому" в Лигу чемпионов и финал Лиги Европы.
Це питання не в мені чи в іншому тренері. Коли ви очолюєте команду, створену іншими, все обов’язково трохи по-іншому. Мені подобається мати ті ж ідеї, що й у клубу, вчора ввечері ми обговорювали, що нам робити".
Под руководством Де Росси "Рома" победила в 14 матчах, 6 поединков сыграла вничью и 6 проиграла. В Серии А 2023/2024 итальянцы финишировали шестыми, имея 63 очка.
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