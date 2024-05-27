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Де Росси: Это не был катастрофический сезон

Италия

Специалист рассказал о своей команде

Де Росси: Это не был катастрофический сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даниэле Де Росси поделился своими мыслями о первых пяти месяцах на посту главного тренера "Ромы".

"Это не был катастрофический сезон, но мог быть... Я хотел вернуть "Рому" в Лигу чемпионов и финал Лиги Европы.

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Це питання не в мені чи в іншому тренері. Коли ви очолюєте команду, створену іншими, все обов’язково трохи по-іншому. Мені подобається мати ті ж ідеї, що й у клубу, вчора ввечері ми обговорювали, що нам робити".

Под руководством Де Росси "Рома" победила в 14 матчах, 6 поединков сыграла вничью и 6 проиграла. В Серии А 2023/2024 итальянцы финишировали шестыми, имея 63 очка.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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