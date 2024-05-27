Де Росси: Это не был катастрофический сезон

Даниэле Де Росси поделился своими мыслями о первых пяти месяцах на посту главного тренера "Ромы".

"Это не был катастрофический сезон, но мог быть... Я хотел вернуть "Рому" в Лигу чемпионов и финал Лиги Европы.

Це питання не в мені чи в іншому тренері. Коли ви очолюєте команду, створену іншими, все обов’язково трохи по-іншому. Мені подобається мати ті ж ідеї, що й у клубу, вчора ввечері ми обговорювали, що нам робити".