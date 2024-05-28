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Юристы Наполи и представители Конте начали анализ будущего контракта - Инсайдер

Италия
Обновлено

Соглашение вскоре будет подписано

Юристы Наполи и представители Конте начали анализ будущего контракта - Инсайдер

Фото: uefa.com

Новина українською

Юристы "Наполи" и представители Антонио Конте уже начали анализировать все детали будущего контракта на должность главного тренера клуба.

По информации Фабрицио Романо, ожидается, что Конте подпишет соглашение с "Наполи" до июня 2027 года. Специалист уже определился со своим тренерским штабом, который присоединится к нему в итальянском клубе.

Антонио находится без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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