Юристы Наполи и представители Конте начали анализ будущего контракта - Инсайдер

Юристы "Наполи" и представители Антонио Конте уже начали анализировать все детали будущего контракта на должность главного тренера клуба.

По информации Фабрицио Романо, ожидается, что Конте подпишет соглашение с "Наполи" до июня 2027 года. Специалист уже определился со своим тренерским штабом, который присоединится к нему в итальянском клубе.

Антонио находится без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".