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Юристы Наполи и представители Конте начали анализ будущего контракта - Инсайдер
Соглашение вскоре будет подписано
Фото: uefa.com
Юристы "Наполи" и представители Антонио Конте уже начали анализировать все детали будущего контракта на должность главного тренера клуба.
По информации Фабрицио Романо, ожидается, что Конте подпишет соглашение с "Наполи" до июня 2027 года. Специалист уже определился со своим тренерским штабом, который присоединится к нему в итальянском клубе.
Антонио находится без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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