Владельцы Салернитаны ведут переговоры о продаже клуба компании из Милана

Владельцы футбольного клуба "Салернитана" ведут переговоры о продаже команды с Brera Holdings, инвестиционной компанией из Милана и Дублина.

Финансовые трудности "Салернитаны" после вылета из Серии А в сезоне 2023/24 заставили клуб искать нового владельца. Brera Holdings, кажется, является идеальным кандидатом, ведь имеет опыт инвестирования в футбольные команды и обладает ресурсами, необходимыми для возвращения "Салернитаны" в высший дивизион.

Компания уже имеет долю в "Манчестер Юнайтед", а также владеет футбольными клубами в Македонии, Монголии и Мозамбике. Brera Holdings также инвестирует в женский волейбол.