Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о португальском вингере "Милана" Рафаэла Леау.

"Милан? Я слежу за командой со стороны и с любовью.

Оттуда вернулся невероятный Браим Диас, а ещё в "Милане" есть такой большой талант, как Рафаэль Леау. Иногда его надо стукнуть. Если бы он был моим игроком - я бы бил его каждый день", - сказал итальянец в интервью La Repubblica.