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Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день
Коуч "сливочных" рассказал, как обращался бы с португальцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о португальском вингере "Милана" Рафаэла Леау.
"Милан? Я слежу за командой со стороны и с любовью.
Оттуда вернулся невероятный Браим Диас, а ещё в "Милане" есть такой большой талант, как Рафаэль Леау. Иногда его надо стукнуть. Если бы он был моим игроком - я бы бил его каждый день", - сказал итальянец в интервью La Repubblica.
В сезоне 2023/24 Леау отметился 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами в 46 матчах во всех турнирах.
1 июня подопечные Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
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