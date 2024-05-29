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Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день

Италия

Коуч "сливочных" рассказал, как обращался бы с португальцем

Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о португальском вингере "Милана" Рафаэла Леау.

"Милан? Я слежу за командой со стороны и с любовью.

Оттуда вернулся невероятный Браим Диас, а ещё в "Милане" есть такой большой талант, как Рафаэль Леау. Иногда его надо стукнуть. Если бы он был моим игроком - я бы бил его каждый день", - сказал итальянец в интервью La Repubblica.

В сезоне 2023/24 Леау отметился 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами в 46 матчах во всех турнирах.

1 июня подопечные Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

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Карло Анчелотти Милан Рафаэль Леау
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Александр Бураков
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