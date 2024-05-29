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Экс-игрок Интера: Я стопроцентный алкоголик, у меня зависимость
Пришлось обратиться за помощью
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Бывший полузащитник "Интера", "Порту" и сборной Колумбии Фредди Гуарин признался, что алкогольная зависимость разрушила его карьеру.
"Я стопроцентный алкоголик, и признаю это. У меня зависимость, и я нахожусь на пути к выздоровлению.
В какой-то момент своей карьеры я позволил себе отвлечься и подсел на выпивку. Я совершил много ошибок и принял неправильные решения. Я причинил боль многим людям, включая семью и друзей. Меня увековечили в социальных сетях в ужасных ситуациях из-за алкоголя.
Я достиг дна в 2021 году, когда покинул колумбийский клуб "Мильонариос", потому что моя зависимость от алкоголя стала серьезной. Я потерял достоинство и уважение своих детей.
Я больше не мог так продолжать, и мне пришлось обратиться за профессиональной помощью. Я постучался в врата ада. Теперь я знаю, какой путь правильный, а какой — неправильный.
Два моих страха — это смерть и попадание в тюрьму. Но, сам того не подозревая, я жил в камере смертников.
Когда я был пьян, я не осознавал, на какой риск шел. Я потерял очень много друзей, но другие остались рядом со мной.
Теперь я знаю, кто мои настоящие друзья, те, кто хочет, чтобы я вернулся в добром здравии. Фалькао, Хамес Родригес, Оспина, и другие товарищи по сборной были рядом со мной в трудные времена.
Другие исчезли, не сказав ни слова. Они не были настоящими друзьями", - цитирует колумбийца The Sun.
37-летний Гуарин завершил карьеру в 2021 году. В составе "Порту" Фредди в сезоне 2010-11 выиграл Лигу Европы.
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