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Экс-игрок Интера: Я стопроцентный алкоголик, у меня зависимость

Италия

Пришлось обратиться за помощью

Экс-игрок Интера: Я стопроцентный алкоголик, у меня зависимость

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Интера", "Порту" и сборной Колумбии Фредди Гуарин признался, что алкогольная зависимость разрушила его карьеру.

"Я стопроцентный алкоголик, и признаю это. У меня зависимость, и я нахожусь на пути к выздоровлению.

В какой-то момент своей карьеры я позволил себе отвлечься и подсел на выпивку. Я совершил много ошибок и принял неправильные решения. Я причинил боль многим людям, включая семью и друзей. Меня увековечили в социальных сетях в ужасных ситуациях из-за алкоголя.

Я достиг дна в 2021 году, когда покинул колумбийский клуб "Мильонариос", потому что моя зависимость от алкоголя стала серьезной. Я потерял достоинство и уважение своих детей.

Я больше не мог так продолжать, и мне пришлось обратиться за профессиональной помощью. Я постучался в врата ада. Теперь я знаю, какой путь правильный, а какой — неправильный.

Два моих страха — это смерть и попадание в тюрьму. Но, сам того не подозревая, я жил в камере смертников.

Когда я был пьян, я не осознавал, на какой риск шел. Я потерял очень много друзей, но другие остались рядом со мной.

Теперь я знаю, кто мои настоящие друзья, те, кто хочет, чтобы я вернулся в добром здравии. Фалькао, Хамес Родригес, Оспина, и другие товарищи по сборной были рядом со мной в трудные времена.

Другие исчезли, не сказав ни слова. Они не были настоящими друзьями", - цитирует колумбийца The Sun.

37-летний Гуарин завершил карьеру в 2021 году. В составе "Порту" Фредди в сезоне 2010-11 выиграл Лигу Европы.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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