Лацио предложил вингеру Салернитаны присоединиться к их клубу

"Лацио" официально предложил вингеру "Салернитаны" Луму Чауне контракт, который будет действовать до июня 2028 года.

Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе, после активации пункта об отступных в размере 8 миллионов евро.

Лум в прошлом сезоне Серии А провел 33 поединка, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.