Италия
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Лацио предложил вингеру Салернитаны присоединиться к их клубу
Лум Чауна заинтересовал римский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" официально предложил вингеру "Салернитаны" Луму Чауне контракт, который будет действовать до июня 2028 года.
Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе, после активации пункта об отступных в размере 8 миллионов евро.
Лум в прошлом сезоне Серии А провел 33 поединка, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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