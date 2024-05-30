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Лацио предложил вингеру Салернитаны присоединиться к их клубу

Италия
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Лум Чауна заинтересовал римский клуб

Лацио предложил вингеру Салернитаны присоединиться к их клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" официально предложил вингеру "Салернитаны" Луму Чауне контракт, который будет действовать до июня 2028 года.

Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе, после активации пункта об отступных в размере 8 миллионов евро.

Лум в прошлом сезоне Серии А провел 33 поединка, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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