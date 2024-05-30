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Рома летом попрощается со своим опытным защитником - Инсайдер

Италия
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Леонардо Спинаццола покинет итальянский клуб

Рома летом попрощается со своим опытным защитником - Инсайдер

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"Рома" не хочет продолжать сотрудничать со своим защитником Леонардо Спинаццолой.

По информации Фабрицио Романо, игрок покинет итальянскую команду этим летом, поскольку контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года, а переговоры о новом соглашении не ведутся.

Леонардо в сезоне 2023/24 Серии А сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Рома Леонардо Спинаццола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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