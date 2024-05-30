Италия
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Рома летом попрощается со своим опытным защитником - Инсайдер
Леонардо Спинаццола покинет итальянский клуб
"Рома" не хочет продолжать сотрудничать со своим защитником Леонардо Спинаццолой.
По информации Фабрицио Романо, игрок покинет итальянскую команду этим летом, поскольку контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года, а переговоры о новом соглашении не ведутся.
Леонардо в сезоне 2023/24 Серии А сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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