Рома летом попрощается со своим опытным защитником - Инсайдер

"Рома" не хочет продолжать сотрудничать со своим защитником Леонардо Спинаццолой.

По информации Фабрицио Романо, игрок покинет итальянскую команду этим летом, поскольку контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года, а переговоры о новом соглашении не ведутся.

Леонардо в сезоне 2023/24 Серии А сыграл 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.