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Гасперини: Я получал приятное предложение из Англии, но слишком люблю Италию
Специалист предан родной стране
Calcio Atalanta
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал об интересе со стороны клубов из других чемпионатов.
"Сейчас я никуда не уйду.
Недавно я получил предложение, оно было очень приятным и пришло из Англии. Недавно выяснилось... В этом сезоне я выиграл кубок, так что поступали запросы из-за границы, но я слишком люблю Италию.
Когда я езжу за границу, я думаю: "Ой, как прекрасно, какая атмосфера", но что мне там делать с понедельника по субботу?!", - сказал в интервью Gazzetta dello Sport.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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