Гасперини: Я получал приятное предложение из Англии, но слишком люблю Италию

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал об интересе со стороны клубов из других чемпионатов.

"Сейчас я никуда не уйду.

Недавно я получил предложение, оно было очень приятным и пришло из Англии. Недавно выяснилось... В этом сезоне я выиграл кубок, так что поступали запросы из-за границы, но я слишком люблю Италию.

Когда я езжу за границу, я думаю: "Ой, как прекрасно, какая атмосфера", но что мне там делать с понедельника по субботу?!", - сказал в интервью Gazzetta dello Sport.