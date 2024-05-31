  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини: Я получал приятное предложение из Англии, но слишком люблю Италию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини: Я получал приятное предложение из Англии, но слишком люблю Италию

Италия

Специалист предан родной стране

Гасперини: Я получал приятное предложение из Англии, но слишком люблю Италию

Calcio Atalanta

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал об интересе со стороны клубов из других чемпионатов.

"Сейчас я никуда не уйду.

Недавно я получил предложение, оно было очень приятным и пришло из Англии. Недавно выяснилось... В этом сезоне я выиграл кубок, так что поступали запросы из-за границы, но я слишком люблю Италию.

Когда я езжу за границу, я думаю: "Ой, как прекрасно, какая атмосфера", но что мне там делать с понедельника по субботу?!", - сказал в интервью Gazzetta dello Sport.

По теме
yellow-arrow
Рома летом попрощается со своим опытным защитником - Инсайдер
yellow-arrow
Сборная Италии потеряла защитника перед Евро-2024 из-за травмы
yellow-arrow
Лацио предложил вингеру Салернитаны присоединиться к их клубу
Италия Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости