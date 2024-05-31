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Два звёздных ветерана покинут Салернитану. Один из них - чемпион мира

Италия

В Серии Б футболисты выступать не захотели

Два звёздных ветерана покинут Салернитану. Один из них - чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий защитник Жером Боатенг и мексиканский голкипер Гильермо Очоа покинут "Салернитану" на правах свободных агентов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

35-летний Боатенг присоединился к итальянскому клубу 2 февраля 2024 года. На счету чемпиона мира-2014 семь сыгранных матчей.

38-летний Очоа, в то же время перешёл в "Салернитану" 2 января 2023 года. За этот период вратарь провёл 41 поединок, в которых пропустил 77 голов.

По итогам сезона 2023-24 "Салернитана" заняла последнее место в Серии А, набрав всего лишь 17 очков.

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Джером Боатенг Гильермо Очоа Салернитана (Салерно)
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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