Два звёздных ветерана покинут Салернитану. Один из них - чемпион мира

Немецкий защитник Жером Боатенг и мексиканский голкипер Гильермо Очоа покинут "Салернитану" на правах свободных агентов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

35-летний Боатенг присоединился к итальянскому клубу 2 февраля 2024 года. На счету чемпиона мира-2014 семь сыгранных матчей.

38-летний Очоа, в то же время перешёл в "Салернитану" 2 января 2023 года. За этот период вратарь провёл 41 поединок, в которых пропустил 77 голов.

По итогам сезона 2023-24 "Салернитана" заняла последнее место в Серии А, набрав всего лишь 17 очков.

