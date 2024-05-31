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Рома выкупила у Лейпцига левого защитника Анхелиньо

Италия

Об этом говорится на официальном сайте римского клуба

Рома выкупила у Лейпцига левого защитника Анхелиньо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский защитник Анхелиньо, которого зимой арендовала "Рома" у "РБ Лейпциг", теперь будет играть за римлян на постоянной основе. По сообщению transfermarkt, сумма компенсации за 27-летнего игрока составила чуть более 5 млн евро. Кроме того, контракт испанца с "Ромой" рассчитан до 2028 года.

В общем, Анхелиньо успел провести за "волков" 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Первую же половину сезона он также проводил на правах аренды в "Галатасарайе" (там он сыграл 19 поединков).

Напомним, что по итогам сезона "Рома" заняла шестое место и обеспечила себе участие в Лиге Европы.

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Источник:
ФК Рома
Опубликовал: Александр Гресь
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