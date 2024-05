Конте согласовал условия личного контракта с Наполи

Антонио Конте окончательно согласовал условия своего контракта с "Наполи".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение об имиджевых правах и фиксированной зарплате уже достигнуто.

Контракт итальянского специалиста будет рассчитан до июня 2027 года.

Также ожидается, что в тренерский штаб Конте войдёт его давний ассистент - Габриэле Ориали.

Antonio Conte's camp and Napoli are closing in on final details of the contract with deal being completed.



Agreement in place on image rights, fixed salary and deal confirmed until June 2027.



Backroom staff also being finalised with Lele Oriali set to meet the club.



