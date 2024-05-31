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Маурицио Сарри может возглавить греческий клуб - Источник

Италия
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Панатинаикос сделал специалисту выгодное предложение

Маурицио Сарри может возглавить греческий клуб - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маурицио Сарри может продолжить свою тренерскую деятельность в Греции.

По информации издания Football-Italia, "Панатинаикос" сделал специалисту выгодное предложение. Детали пока не разглашаются, но, вероятно, оно включает щедрую зарплату и значительный контроль над трансферной политикой клуба.

Напомним, что последним местом работы Маурицио был "Лацио". Итальянец возглавлял команду с 2021 года, а в этом сезоне подал в отставку.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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