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Лучший бомбардир Интера остается в своем клубе

Италия
Обновлено

Мы достигли принципиальной договоренности с клубом (с)

Лучший бомбардир Интера остается в своем клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес остается в "Интере". Агент игрока, Алехандро Камано, подтвердил это:

"Да, мы достигли принципиальной договоренности по новому контракту Лаутаро с "нерадзурри“.

По информации Фабрицио Романо, договор будет долгосрочным, без пункта об отступных за игрока.

Мартинес в прошлом сезоне Серии А сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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