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Лучший бомбардир Интера остается в своем клубе
Мы достигли принципиальной договоренности с клубом (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес остается в "Интере". Агент игрока, Алехандро Камано, подтвердил это:
"Да, мы достигли принципиальной договоренности по новому контракту Лаутаро с "нерадзурри“.
По информации Фабрицио Романо, договор будет долгосрочным, без пункта об отступных за игрока.
Мартинес в прошлом сезоне Серии А сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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