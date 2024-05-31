Ювентус нацелился на талантливого хавбека Астон Виллы

"Ювентус" ищет замену Адриану Рабьо, который может покинуть клуб этим летом. Клуб нацелился на полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Луиса в 70 миллионов евро, что является большой суммой для итальянской команды, но "Ювентус" может предложить "Астон Вилле" одного из своих игроков, таких как Уэстон Маккенни или Матиас Суле, чтобы снизить стоимость сделки.

Дуглас за команду во всех турнирах прошлого сезона сыграл 53 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.