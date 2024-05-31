  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитника Интера оштрафовали за оскорбительный плакат, на котором был изображен визави из Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитника Интера оштрафовали за оскорбительный плакат, на котором был изображен визави из Милана

Италия
Обновлено

Дюмфрис и сам клуб должны заплатить 4 000 евро

Защитника Интера оштрафовали за оскорбительный плакат, на котором был изображен визави из Милана

Фото: SempreInter

Новина українською

Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и сам клуб были оштрафованы после инцидента, произошедшего во время парада в честь выигрыша команды в Скудетто.

Итальянская федерация футбола (FIGC) начала расследование. В результате Дюмфриса и его клуб признали виновными. Они уже согласились уплатить штраф в размере 4 000 евро.

Напомним, что Дензел во время празднований вывесил плакат с изображением игрока "Милана" Тео Эрнандеса в образе собаки на поводке.

Читайте такжеЛучший бомбардир Интера остается в своем клубе
По теме
yellow-arrow
Конте стал новым тренером Наполи - Романо
yellow-arrow
Ювентус нацелился на талантливого хавбека Астон Виллы
yellow-arrow
Лучший бомбардир Интера остается в своем клубе
Интер (Милан) Милан Тео Эрнандес Дензен Дюмфрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости