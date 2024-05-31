Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитника Интера оштрафовали за оскорбительный плакат, на котором был изображен визави из Милана
Дюмфрис и сам клуб должны заплатить 4 000 евро
Фото: SempreInter
Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и сам клуб были оштрафованы после инцидента, произошедшего во время парада в честь выигрыша команды в Скудетто.
Итальянская федерация футбола (FIGC) начала расследование. В результате Дюмфриса и его клуб признали виновными. Они уже согласились уплатить штраф в размере 4 000 евро.
Напомним, что Дензел во время празднований вывесил плакат с изображением игрока "Милана" Тео Эрнандеса в образе собаки на поводке.
Читайте такжеЛучший бомбардир Интера остается в своем клубе
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Экс-игрок Интера: Я стопроцентный алкоголик, у меня зависимость
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн