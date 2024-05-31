Защитника Интера оштрафовали за оскорбительный плакат, на котором был изображен визави из Милана

Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис и сам клуб были оштрафованы после инцидента, произошедшего во время парада в честь выигрыша команды в Скудетто.

Итальянская федерация футбола (FIGC) начала расследование. В результате Дюмфриса и его клуб признали виновными. Они уже согласились уплатить штраф в размере 4 000 евро.

Напомним, что Дензел во время празднований вывесил плакат с изображением игрока "Милана" Тео Эрнандеса в образе собаки на поводке.