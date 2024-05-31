Конте стал новым тренером Наполи - Романо

Антонио Конте стал новым тренером "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года, после того, как стороны достигли договоренности по всем деталям соглашения, включая фиксированную зарплату, права на имидж и вопросы персонала.

Антонио находился без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".