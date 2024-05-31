Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте стал новым тренером Наполи - Романо
Осталось дождаться официального подтверждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте стал новым тренером "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года, после того, как стороны достигли договоренности по всем деталям соглашения, включая фиксированную зарплату, права на имидж и вопросы персонала.
Антонио находился без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
- Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
- Анчелотти - про Леау: Я бы его бил каждый день
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн