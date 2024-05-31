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Конте стал новым тренером Наполи - Романо

Италия
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Осталось дождаться официального подтверждения

Конте стал новым тренером Наполи - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте стал новым тренером "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года, после того, как стороны достигли договоренности по всем деталям соглашения, включая фиксированную зарплату, права на имидж и вопросы персонала.

Антонио находился без работы с марта 2023 года. Тогда его уволили из "Тоттенхэма".

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Антонио Конте
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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