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Наполи опроверг слухи о том, что капитан команды покинет свою команду летом

Италия

Клуб опубликовал заявление

Наполи опроверг слухи о том, что капитан команды покинет свою команду летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" опубликовал заявление, в котором опроверг возможный уход своего защитника Джованни Ди Лоренцо.

"Несмотря на слова его агента, Джованни не будет продан этим летом. Он не входит в список игроков, которых мы хотим продать в летнее трансферное окно".

Джованни Ди Лоренцо в сезоне 2023/2024 Серии А сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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Наполи Джованни Ди Лоренцо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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