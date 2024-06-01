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Стало известно, сколько будет зарабатывать Конте в Наполи
Минимум 6,5 млн евро в год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Николо Скира поделился информацией о деталях контракта Антонио Конте из "Наполи".
По имеющейся информации, Антонио Конте будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Также в договоре предусмотрены бонусы в размере двух миллионов евро за выход в Лигу чемпионов и одного миллиона евро за победу в чемпионате Италии.
⏳ Antonio #Conte to #Napoli as new coach. Contract until 2027 with a salary of €6,5M/year + 2M as bonuses guaranted if Napoli qualify for UCL. Ready a special bonus (1M) for Scudetto’s winning. #transfers https://t.co/DaWirSg88U— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2024
Напомним, последним местом работы Конте был "Тоттенхэм". "Наполи" в этом сезоне завершили на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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