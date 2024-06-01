  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стало известно, сколько будет зарабатывать Конте в Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько будет зарабатывать Конте в Наполи

Италия

Минимум 6,5 млн евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать Конте в Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Николо Скира поделился информацией о деталях контракта Антонио Конте из "Наполи".

По имеющейся информации, Антонио Конте будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Также в договоре предусмотрены бонусы в размере двух миллионов евро за выход в Лигу чемпионов и одного миллиона евро за победу в чемпионате Италии.

Напомним, последним местом работы Конте был "Тоттенхэм". "Наполи" в этом сезоне завершили на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

По теме
yellow-arrow
Матс Хуммельс может летом присоединиться к итальянскому гранду
yellow-arrow
Наполи опроверг слухи о том, что капитан покинет свою команду летом
yellow-arrow
Конте стал новым тренером Наполи - Романо
Антонио Конте Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости