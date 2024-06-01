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Источник: В Саудовскую лигу перейдет Луис Альберто
В Аль-Духайль
Полузащитник "Лацио" Луис Альберто перейдет в "Аль-Духайль". Об этом сообщает Николо Скира.
По имеющейся информации, Луис Альберто, перейдя в Аль-Духайль, получит 8 миллионов евро в год без учета бонусов.
#LuisAlberto is one step away to #AlDuhail from #Lazio for €10M + bonuses. Agreed personal terms for a contract until 2027 (€8M/year + bonuses). #Liverpool will receive 25% on the sale. #transfers https://t.co/vKuETNLNqF— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2024
Напомним, за этот сезон 31-летний испанец провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 5 голов и отдал 8 голевых передач.
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