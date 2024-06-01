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Источник: В Саудовскую лигу перейдет Луис Альберто

Италия

В Аль-Духайль

Источник: В Саудовскую лигу перейдет Луис Альберто

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Полузащитник "Лацио" Луис Альберто перейдет в "Аль-Духайль". Об этом сообщает Николо Скира.

По имеющейся информации, Луис Альберто, перейдя в Аль-Духайль, получит 8 миллионов евро в год без учета бонусов.

Напомним, за этот сезон 31-летний испанец провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 5 голов и отдал 8 голевых передач.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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