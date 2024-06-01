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КМ. Рома - Милан 5:2. Видео голов и обзор матча
Последняя игра Жиру за Милан
Фото: Мілан
В Австралии состоялся контрольный матч между "Ромой" и "Миланом". Команды играли экспериментальными составами, имели возможность задействовать максимум футболистов. "Миланом" с тренерской скамьи руководил Даниэле Бонера, который вскоре возглавит молодежную команду клуба.
Несмотря на то, что миланцы создали больше моментов, чем соперник - они разгромно уступили. 5:2 - итоговый результат. К слову, в игре принимал участие нападающий Оливье Жиру, который недавно объявил об уходе из "Милана". Это был его последний матч за "красно-черных".
Контрольный матч. 31.05.2024
"Оптус Стэдиум" (Перт, Австралия)
"Рома" - "Милан" 5:2
Голы: Бальданци 27, Эбрахам 45+2, Анхелино 54, Дибала 57, Азмун 77 - Эрнандес 37, Окафор 55
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