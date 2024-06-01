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Суперлига – все? Ювентус возвращается в европейскую семью
Туринский клуб отдаляется от проекта
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бьянконери" подали заявку на вступление в Европейскую ассоциацию клубов (ECA) после того, как покинули Суперлигу.
Глава организации и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поприветствовал решение "старой синьоры" на последнем заседании ассоциации. Функционер добавил, что двери ECA открыты для клубов, верящих в коллективные интересы, реформы и работу со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее Аль-Хелаифи
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