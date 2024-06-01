Суперлига – все? Ювентус возвращается в европейскую семью

"Бьянконери" подали заявку на вступление в Европейскую ассоциацию клубов (ECA) после того, как покинули Суперлигу.

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Глава организации и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поприветствовал решение "старой синьоры" на последнем заседании ассоциации. Функционер добавил, что двери ECA открыты для клубов, верящих в коллективные интересы, реформы и работу со всеми заинтересованными сторонами.