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Суперлига – все? Ювентус возвращается в европейскую семью

Италия
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Туринский клуб отдаляется от проекта

Суперлига – все? Ювентус возвращается в европейскую семью

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бьянконери" подали заявку на вступление в Европейскую ассоциацию клубов (ECA) после того, как покинули Суперлигу.

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Глава организации и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поприветствовал решение "старой синьоры" на последнем заседании ассоциации. Функционер добавил, что двери ECA открыты для клубов, верящих в коллективные интересы, реформы и работу со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее Аль-Хелаифи озвучил свою четкую позицию по Суперлиге и сообщил, что в организации также ожидают возвращения "Барселоны".

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Источник: В Саудовскую лигу перейдет Луис Альберто
Ювентус (Турин) Суперлига ECA
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Источник:
ECA
Опубликовал: Александр Симченко
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